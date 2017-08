beleef 25 jaar via romana in orientalis

Nijmegen - Dit jaar bestaat de Via Romana, de Romeinse Route tussen Xanten en Nijmegen, 25 jaar. In het weekend van 12 en 13 augustus wordt daarom in Orientalis een speciaal Via Romana Festival georganiseerd. Er is voor ieder wat wils; van shows tot lezingen, van kinderactiviteiten tot ambachten en een Romeinse markt. Er is regelmatig een roofvogelshow.

Het Romeinse leven langs de Via Romana

In de Romeinse straat van het museum zijn 65 re-enactors uit Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Spanje aanwezig die laten zien hoe het Romeinse leger eruitzag in de nadagen van het Romeinse Rijk (4e eeuw na Christus). De soldaten gaan op patrouille, poetsen hun harnassen en wapens en oefenen hun vechttechnieken.

Op zaterdag- en zondag verzorgen zij om 12.00 een civiele en om 16.00 uur een militaire show.

Maar soldaten vechten niet altijd. Daarnaast oefenen zij met hun gezinnen andere beroepen uit (zoals smid en arts), tussen de gewone bevolking van de stad. In het Romeinse huis zijn militairen bezig met het repareren van uitrusting. De straat wordt ook bezet door een groep soldaten die stevig oefent, kookt, spullen verstelt en de soldij vergokt. In de tempel woont de priester en verderop is een belastingontvanger bezig met het innen van de belastingen. Er loopt een bedelaar rond die iedereen lastig valt, een militair heeft problemen met een slaaf, maar gelukkig hebben we ook een Romeinse politieagent die rondloopt die met zijn knots en zo de rust bewaart.