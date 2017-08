Roofvogelshow in Orientalis

Nijmegen - In het weekend van 12 en 13 augustus zijn gedurende de hele dag roofvogels te bekijken. Roofvogels, en dan vooral de grotere soorten, hebben altijd indruk op de mens gemaakt. Hun vleugelwijdte, hun majesteitelijk zweven hoog boven de aarde, hun scherpe en trotse blik, hun vervaarlijke klauwen en kromme snavel: alles aan deze dieren straalt uit dat ze heersers zijn van de lucht. Vooral de arend of adelaar, de grootste Europese roofvogel, werd dan ook al vroeg gebruikt als symbool voor kracht en edele trots. Beroemd is de adelaar geworden als icoon van het Romeinse Rijk. Naar alle waarschijnlijkheid ontstond de valkerij rond 400 na christus in de nadagen van het Romeinse Rijk.