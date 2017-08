Ballonnenfestival Grave 8ste editie

Grave - Op vrijdag 11 en zaterdag 12 augustus is het (gratis) Ballonfestival op de Jan van Cuijkdijk aan de Maas in Grave. Het is de achtste editie, en elk jaar gaan er meer ballonnen de lucht in. Het weer lijkt mee te werken, maar pas een dag van te voren is er zekerheid. Op het terrein aan de Maas is vanaf de middag alles te doen. Kinderen worden vermaakt, er is een poppentheater, ze kunnen springen en draaien en er is te eten en te drinken. John van Gastel komt uit Amsterdam met zijn radiografische vliegtuigjes. Parachutisten maken hun sprongen. De ballonnen komen na de vaart terug voor de 'Glow in the dark' show, op muziek worden ze verlicht.

Ballonvaarder Paschal Noor en zijn vrouw Mirjam uit Grave trekken overal naartoe om mee te doen aan ballonnenfestivals. Ze organiseren alles met negen mensen in de voorbereiding en ongeveer 75 vrijwilligers. Noor: "De ballonvaarders komen uit België, Duitsland en zelfs uit India en Rusland. Dit jaar is er een enorme ballon, van 38 meter hoog en 48 meter lang, te zien. We kennen de meeste piloten, de wereld van de ballonvaart is maar klein. We willen dat ze veilig opstijgen en landen. We nemen geen enkel risico. Facebook in de gaten houden op de dag zelf in dus van belang, bij 'gevaarlijk' weer gaan ze de lucht niet in".

Alle ballonnen worden gecoördineerd de lucht in gebracht, er is contact met de verkeerleiding van Volkel. Voor vrijdagavond zijn er nog een paar kaarten beschikbaar, op zaterdag zitten ze vol.