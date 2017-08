Kunstcommissie Kalorama exposities bij Panorama en de Veste Brakkenstein

Nijmegen/Beek-Ubbergen - Ingrid Sewpersad exposeert Alu-Landschappen in verpleegtehuis Panorama

Impressies van het Nijmeegse Rivierenland

Tot en met eind september exposeert Ingrid Sewpersad haar foto's bij Panorama. Van oorsprong grafisch vormgever, bleef de autonome kunst Ingrid Sewpersad boeien. Door de jaren heen ging Ingrid steeds meer op onderzoek uit met potlood, penseel en camera. Inspiratie vond Ingrid o.a. in het rivierenlandschap rond Nijmegen. Dit resulteerde in een serie alu-landschappen. In de loop der tijd zijn ook andere delen van het Nederlandse landschap opgenomen in de alu-collectie.

Aan de basis voor de alu-landschappen, zoals te zien bij Kalorama, staan door Ingrid Sewpersad gemaakte foto's van de landschappen waar zij op haar vele wandelingen doorheen kwam.

Fotografie in het digitale tijdperk lijkt eenvoudig. Een druk op de knop en klaar ben je. De camera doet het werk. De techniek staat voor niets. Hoewel bij een echte goede foto natuurlijk meer komt kijken dan belichting, compositie en een aantrekkelijke onderwerpkeuze.

De kracht van een foto ligt niet besloten in een juiste toepassing van de regels, maar in de mate waarin je als beschouwer geraakt wordt door de intenties van de kunstenaar.

De Alu-Landschappen van het Nijmeegse Rivierenland die tot eind september te zien zijn bij Kalorama, hebben het vermogen de beschouwer naar een andere wereld te brengen. Met de alu-landschappen wil Ingrid Sewpersad de beschouwer laten dromen en vergeten.

Alu-landschappen zijn afdrukken op aluminium die in hun sfeer uniek zijn. Door rechtstreeks op het aluminium te printen ontstaan prachtige sfeerbeelden van landschappen die zich kenmerken door mystiek en tijdloosheid. Door materiaal en beeld samen te laten werken wordt de beschouwer als het ware het landschap ingezogen. Het zijn landschappen die er nog wel zijn maar misschien ook wel niet meer. Met haar alu-landschappen probeert Ingrid Sewpersad de beschouwer te laten dromen. Het zijn reflecties van wandelingen, de natuur zoals die achterblijft in de herinnering. De alu-landschappen brengen je terug, terug naar de stilte van het landschap en de stilte in jezelf.

Opleiding: Kandidaats Nederlandse Taal en Letterkunde,

Grafische School Utrecht (deeltijd) en

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, (deeltijd grafische vormgeving (1996-2000)).

Verschillende zeefdrukcursussen bij Jeanne Verbruggen (KurtFace).

Al 5 jaar Open Atelierlessen bij Yette Rohde (Atelier Rohde)

Masterclass Sam Drukker

meer is te zien op haar website: www.ingridsewpersad.nl

Expositie borduurwerk van Francien Huig-Janssen in de vitrines bij verpleegtehuis Panorama

Francien Huig-Janssen exposeert borduurwerk bij Kalorama tot en met eind september 2017. Francien is nu 61 jaar. Sinds ze een klein meisje was, was ze bezig met borduren. Ze herinnert zich bezoekjes aan haar oma toen ze 4-5 jaar oud was. Zij had een kistje en daarin zaten allerlei kleurtjes borduurgaren wat haar enorm fascineerde. Ze kreeg van haar een stukje stof waarop wat lijntjes stonden en zo begon ze simpel met stiksteekjes de lijntjes te volgen.Daarna kwamen de simpele voorbedrukte figuurtjes die je opvulde met een halve kruissteek en de tafelkleedjes met veel stiksteekjes.

Francien heeft altijd een druk bestaan gehad. Eigen winkels en daarbij vier kinderen dus borduren kon ze alleen in spaarzame uurtjes. De laatste jaren heeft ze meer tijd voor haar zelf en kan ze zich er volledig aan overgeven.

Ze heeft verschillende technieken heb geprobeerd, maar kruissteken voldoet voor haar het meest. Borduren geeft haar rust, voldoening en is een grote vrijetijdsbesteding.

De mogelijkheid om veel te reizen, vooral in haar favoriete werelddeel Azië, zie je ook terug in de onderwerpen die ze kiest. Ze borduurt het liefst vrouwen en dan uit andere culturen. Ze werkt volgens patronen, die ze soms ook zelf ontwerpt en soms maakt ze iets op verzoek. Voor goede vrienden heeft ze de acht wapens van de steden waar ze hebben gewoond en gestudeerd geborduurd voor op de eetkamerstoelen. Na verhuizing naar een appartement werden de eetkamerstoelen overbodig maar de wapens wilde ze wel graag bewaren. Toen heeft ze deze op een beddensprei genaaid.

Voor de expositie in augustus/september heeft ze speciaal veel kleine artikelen voor de vitrinekasten gemaakt zoals knuffeltjes, boekenleggers, schilderijtjes en nog veel meer. Ze vond het erg leuk om te doen.

In oktober/november geeft ze een presentatie van borduurwerk in diverse vormen zoals schilderijen, wandkleden, kussens enz.

Haar eerste portret maakte ze toen ze ongeveer zeventien jaar was; ze vond het toentertijd prachtig, zo'n kinderkopje. Ze heeft het altijd bewaard en voor deze gelegenheid tevoorschijn gehaald.

Expositie schilderijen Lizette Verhoeven bij Veste Brakkenstein verlengt tot en met einde september 2017

Tot en met eind september hangen er schilderijen van Lizette Verhoeven bij Veste Brakkenstein.

Schilderen is voor haar totale ontspanning. Aandacht naar haar gevoel en kleuren geïnspireerd door alles om haar heen, ze vindt het heerlijk om dat op doek weer te geven. Abstracte werken maar ook afbeeldingen die haar aanspreken werkt ze uit op haar eigen manier.

Kleurrijke schilderijen maakt ze het liefst wat men ook terug ziet in de werken.

website: www.lizetteverhoeven.com

Verpleegtehuis Panorama en Veste Brakkenstein kennen geen openingstijden en is altijd open.

bezoekadres:

Panorama :Nieuwe Holleweg 12 Beek-Ubbergen

Telefoon: 024-6847777

Verpleegtehuis Veste Brakkenstein,

Driehuizerweg 376, Nijmegen