Overweldigende belangstelling documentaire 'Hallo'

Nijmegen - De belangstelling voor de documentaire ‘Die Merkwaardige Franciscus Johannes Hallo’ van de Nijmeegse kunstenaar Kees Moerbeek is overweldigend.

Moerbeek maakte een documentaire over het leven en werk van een bijzondere man…

In 1859 liet de steenrijke speculant Franciscus Hallo op een van de mooiste punten van Nijmegen, de Lindenberg, een enorm kasteel bouwen. Dit werd het grootste particuliere woonhuis dat tot dan toe in Nederland gebouwd was. Hallo noemde dit bouwwerk Kasteel Bat-Ouwe-Zate. Later in de volksmond Klooster Hallo genoemd. Het kasteel telde niet minder dan 60 kamers, zalen en paviljoens. Er waren uitzichtpunten, een oranjerie, drie terrasvormige ommuurde tuinen, diverse stallen en remises voor rijtuigen en een klokkentoren van negen verdiepingen, met daarin een 350 kilo wegende luidklok. In 1954 is dit enorme gebouw met de grond gelijk gemaakt en is er niets meer van dit gebouw terug te vinden. Het is alsof het nooit bestaan heeft…

Op zondag 13 en 20 augustus is de documentaire nog te zien is om 15.30, 16.15 en (indien nodig) 17.00 uur in de kelder van de Stevenskerk (40 zitplaatsen). Entree: € 2,50

In de voorverkoop zijn de kaarten verkrijgbaar op zaterdag 12 en 19 augustus van 14.00 uur tot 17.00 uur bij de expositie in de Stevenskerk. Kees Moerbeek (kunstenaar / documentaire maker), Theo van Stiphout en/of Sytske Zwart (Intermedi-Art kunstzaken) zijn dan aanwezig om een toelichting te geven.