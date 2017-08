Individualisme? Welnee: steeds meer Ontmoetingen Thuis!

Nijmegen - Dat blijkt wel uit de belangstelling voor Ontmoeting Thuis. Dit is een maandelijkse ontmoeting bij iemand thuis. Het is een mix van meditatie, gesprek, een filmpje of kunstobject bekijken en luisteren naar muziek. Samen met andere mensen die ruimte maken om ook even stil te staan. Ze geven aandacht aan waar het hen en de ander om gaat in het dagelijks leven. Sinds april kun je gewoon een keer aanschuiven. Tot nu toe was de Ontmoeting Thuis op een zaterdagmorgen. Maar er doen inmiddels zoveel mensen mee dat Annet Hogenbirk, coach/inspirator/theoloog, die deze bijeenkomsten organiseert besloten heeft tot uitbreiding! Vanaf september kun je ook op woensdagavond meedoen.

Annet : “Ik hoor het steeds vaker dat er mensen zijn die net als ik, graag persoonlijk met meditatie, filosoferen en geloven bezig zijn én daarvan iets willen delen. Je wil wat meer met je leven dan 'Is dit alles?' en je wil je graag laten inspireren door Liefde en denken in mogelijkheden en niet door beklemmende dogma's en 'moeten'. Dat is wel wat veel mensen – vaak onbewust – met zich meedragen. En juist bij onze ontmoetingen kunnen we ons daar bewust van worden. We zijn bezig met wie we willen zijn. De ontmoetingen geven inspiratie om dat ook werkelijk vorm geven. Het zijn fijne bijeenkomsten waarbij je in contact komt met leuke andere mensen. Mijn ideaal is dat er in alle wijken in Nijmegen zo'n maandelijkse ontmoeting komt.“

Het werkt heel inspirerend voor de deelnemers. Iemand vertelde Annet dat ze er nog drie dagen lang een warm gevoel aan over hield. Je gaat anders naar de dingen kijken en je leert ook nog nieuwe mensen kennen. In een veilige en open sfeer kom je tot juist die gesprekken waar je vaak niet aan toe komt, omdat daar de rust of aandacht voor ontbreekt. Thema voor de komende keer is: 'Bagage uit het verleden.' Wat neem je mee aan waardevolle of juist lastige bagage uit je opvoeding, clubs, werk, kerk/levensbeschouwing en sociale netwerk? Wat is de betekenis daarvan voor jou nu?

Meedoen?

Iedereen die geïnteresseerd is kan een of meer keren meedoen. Er doen heel verschillende mensen aan mee. Mannen en vrouwen met en zonder religieuze achtergrond of binding. Dat maakt deze bijeenkomsten ook zo fijn: in openheid kun je met elkaar verkennen wat waarde voor je heeft en waar je zelf de zin in je leven ervaart of juist zoekt. De ontmoetingen vinden plaats in een van de huiskamers van Nijmegen en zijn daardoor ook niet zo massaal. Er is ruimte voor je eigen inbreng, maar je hoeft niet veel te zeggen, als je dat wilt.

De eerstvolgende Ontmoetingen Thuis zijn op zaterdagmorgen 2 en op woensdagavond 6 september. Om het voor iedereen toegankelijk te houden wordt er een vrijwillige bijdrage voor deelname gevraagd. Kijk voor meer informatie op www.zininmijnleven.nl/aandacht/ontmoeting-thuis of mail naar info@zininmijnleven.nl.