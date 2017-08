Opening Kattencafé Balthazar

Nijmegen - Kattencafé Balthazar opent woensdag 23 augustus haar deuren voor publiek. Het café is een walhalla voor kattenliefhebbers, zij kunnen onbeperkt knuffelen en spelen met onze zeven katten. We serveren koffie, thee, huisgemaakte lunchgerechten en gebak. Het café is geopend van woensdag tot zaterdag tussen 10.00 en 17.30 en op zondag van 12.00 tot 17.00.

De katten

In Kattencafé Balthazar wonen zeven katten. Zij verblijven permanent in het café. Het is niet de bedoeling dat bezoekers zelf hun kat mee nemen.

Een divers pluimage aan kattenrassen van verschillende leeftijden zal menig hart sneller doen laten kloppen. De kattenfamilie bestaat uit de volgende leden:

Coco, een 7 maanden oude Sphynx. Deze naaktkat is voor veel mensen even wennen om te zien, maar zal ja hart snel veroveren met haar lieve karakter.

Bowie, een 8 jaar oude Turkse Van. Een temperamentvolle kat die je aan het lachen maakt met haar capriolen.

Tom, een 7 jaar oude kater. Tom is afkomstig van Stichting Het Wijze Weeskitten. Hij komt uit Roemenië, waar hij op straat leefde.

Sientje, een 12 jaar oude dame die afkomstig is van een kampeerpark. Ze kon hier niet meer verzorgd worden en is opgevangen door het kattencafé.

Noor, een 8 jaar oude Noorse boskat. Noor ligt het liefst de hele dag op schoot te knuffelen.

Kiwi en Moes, twee kittens van 9 weken oud. Deze twee zusjes zijn weesjes geworden, maar het kattencafé wordt de nieuwe familie.

Crowdfunding

Eerder dit jaar heeft Kattencafé Balthazar een succesvolle crowdfunding afgesloten. Maar liefst 532 supporters steunden het initiatief. In totaal is ruim 23.000 euro opgehaald, 120% van het doelbedrag.

Met de opbrengsten is het café aangepast aan de behoeften van de katten en de hygiene-eisen. Zo zijn er diverse speel- en klimroutes aangelegd. De keuken en koffiehoek is geheel katvrij.