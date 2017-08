Nijmeegse horeca presenteert zich op nieuw culinair festijn!

Nijmegen - Het nieuwe culinair festijn 'TipischNijmegen!', beleeft van donderdag 7 tot en met zondag 10 september haar première in het Julianapark. Circa twaalf tot achttien horecabedrijven richten in talloze (tipi)tenten hun eigen keuken en terras in. Ze serveren het publiek een voorproefje van hun menukaart en presenteren hun kooktalent.

Grote tipi's met lokaal talent

Het foodfestival moet een heel toegankelijk evenement worden zonder entreegelden, met typisch en alleen Nijmeegse smaakmakers. TipischNijmegen dus. Alles en iedereen die deelneemt is lokaal en er staan enkele grote tipi's die het evenement een wel een heel apart smoel geven.

Alles Nijmeegs

Live muziek, flashmobs en mobiele optredens van alleen lokale artiesten, dansscholen, en muzikanten zorgen voor een relaxte sfeer. Ook wordt het Julianapark natuurlijk sfeervol aangekleed. De formule is dat er zoveel mogelijk lokale partijen meedoen. Dat geldt dus niet alleen voor de restaurants, maar ook voor de leveranciers, sponsoren, businessclubs en artiesten.

Succesvolle formule

TipischNijmegen! is een kopie van het culinaire festival 'ArnhemProeft!'. Dat is al 3 jaar een groot succes en heeft inmiddels een wachtlijst. Drie Nijmeegse ondernemers zijn onder de naam 'De Nijmeegse Boys' de samenwerking aangegaan om dit evenement de komende jaren net zo succesvol in Nijmegen neer te gaan zetten. De Nijmeegse horeca reageert positief op het initiatief en al 12 deelnemers hebben zich opgegeven. Er is plek voor circa 20 ondernemers.

Gratis toegang

TipischNijmegen wordt 4 dagen genieten van wat Nijmegen biedt en elkaar ontmoeten in een heerlijke sfeer. Het evenement wordt ondersteund door sponsors als Sligro, Grolsch en het nieuwe Nijmeegse payrollbedrijf David. De toegang is gratis, de drankjes en het eten worden betaald met munten.

Kijk voor meer info op www.tipischnijmegen.nl