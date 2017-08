Nijmegen - Voor de tweede maal organiseert Stichting Poëtisch een Marikenweek in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis(Mariënburgkapel) met muziek, fotografie, dans, dichters, lezing en fotografie. Van 22 t/m 27 augustus tussen 13:00 en 16:00 uur is er elke dag gratis een activiteit rondom Mariken van Nieumeghen te bezoeken. Omdat Mariken ambassadeur is van het Marikenhuis zal er gecollecteerd worden voor het Marikenhuis.

Programma:

Dinsdag 22 augustus

De week wordt geopend met een vraaggesprek tussen de gastvrouw Marjolein Pieks en de dichters Monica Boschman en Marc Eyck over hun visie en gedachten over het mirakelspel Mariken van Nieumeghen.Vervolgens zullen beide dichters voordragen uit eigen werk. Voorafgaand hieraan kan je tussen 13:00 en 14:00 een schrijfbijeenkomst bijwonen waarbij je samen met de dichters en het schrijfcollectief De Schrijfwijven Marikengedichten kan schrijven.

Woensdag 23 augustus

Om 14 uur: In 2009 componeerde Ben Dirks het Heimweelied van Mariken van Nieumeghen 'Waar is mijn stad'. Op deze dag zal Ben Dirks een liedjesprogramma laten horen rondom het thema 'thuiskomen' en natuurlijk kan daar het Heimweelied niet bij ontbreken.Voorafgaand hieraan kan je tussen 13:00 en 14:00 wederom een schrijfbijeenkomst bijwonen waarbij je samen met de dichters en het schrijfcollectief De Schrijfwijven Marikengedichten kan schrijven.

Donderdag 24 augustus

Om 13:00 is er een presentatie over het Marikenpad door oprichter Frans Godfroy.Het Marikenpad is een wandelroute tussen Nijmegen en Antwerpen, zoals Mariken deze zelf ook gelopen zou hebben. Met behulp van foto's en afbeeldingen zal Fran Godfroy vertellen over deze bijzondere wandelroute.

Om 14:30 presenteren kleinkunstenaar Marjolein Pieks en het muzikaal Verteltheater de Rode Maan een vertelling die geschikt is voor volwassenen en kinderen. Het verhaal van Mariken wordt in eigentijdse bewoordingen van begin tot eind verteld en begeleid door allerhande instrumenten.

Vrijdag 25 augustus

Om 13:00 zal danseres Meike Derks een dansvoorstelling geven waarbij ze zich laat inspireren door de muziek van Nijmeegse Marieke, 24 liedjes over Mariken geschreven door Karel Bosman. Binnenkort komt het album Nijmeegse Marieke uit en nu kun je dus alvast genieten van prachtige tokkels en teksten waarbij prachtig gedanst wordt.

Zaterdag 26 augustus

Kort voordat de cd Nijmeegse Marieke van Karel Bosman officieel gepresenteerd zal worden , kun je op deze dag luisteren naar een greep uit de liedjes Laat je ontroeren en charmeren door aansprekende Nederlandstalige liedjes.