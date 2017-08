Trainen voor de Zevenheuvelennacht

NIJMEGEN – Nijmegen loopt! start op 29 en 31 augustus a.s. een 12-wekelijkse cursus hardlopen voor absolute beginners m/v met twee trainingen per week op dinsdag- of donderdagavond 20:00 uur en zaterdag- of zondagochtend 09:30 uur. De startlocatie is Radboud Sportcentrum, Heyendaalseweg 141, Nijmegen. Na het volgen van deze cursus kunnen deelnemers meedoen met de Zevenheuvelennacht 7 km. Ook instromen in bestaande groepen voor deelname aan trainingen voor de Zevenheuvelenloop 15 km is mogelijk. In verband met een deelnemerslimiet vooraf aanmelden via info@nijmegenloopt.nl.