Het Land van Maas en Waal trakteert

Regio - Het Land van Maas en Waal is op zoek naar de mooiste, leukste en meest pakkende verhalen over de regio. In ruil voor deze verhalen trakteert zij haar inwoners en recreanten op een heerlijk Italiaans ijsje. Van vrijdag 18 augustus tot en met zondag 20 augustus rijdt de ijscokar door zoveel mogelijk dorpen in het Land van Maas en Waal om ijsjes uit te delen en verhalen op te halen.

Wat kenmerkt Maas en Waal voor jou? Wat zou Maas en Waal nou nóg leuker maken volgens jou? En vul aan: Maas en Waal, land van…Naast het delen van verhalen, is het ook mogelijk om bij de ijscokar een gratis kaartje te versturen vanuit Maas en Waal. Schrijf een leuke tekst voor een familielid, een geliefde of een kennis en laat deze direct versturen.

Benieuwd waar de ijscokar te vinden is? De ijscokar blijft ongeveer drie kwartier in elk dorp en is onderweg tussen 10:00 tot 17:00. Op vrijdag starten we in Bergharen en volgen Hernen, Leur, Wijchen, Batenburg, Balgoy en Niftrik. Op zaterdag rijden we door Deest, Afferden, Puiflijk, Druten, Boven-Leeuwen, Beneden-Leeuwen en Wamel. Op zondag bezoeken we de dorpen Horssen, Altforst, Appeltern, Maasbommel, Alphen, Dreumel en Heerewaarden.

De leukste en mooiste verhalen worden verzameld en gedeeld op de Facebookpagina van het Land van Maas en Waal. Ook is er een evenementenpagina aangemaakt op Facebook met alle informatie en de uitgebreide planning van de drie dagen. Houd de Facebookpagina en evenementenpagina dus goed in de gaten om helemaal op de hoogte te blijven!

Land van Maas en Waal

Ondernemersplatform Ondernemend Maas en Waal is in 2016 gestart met het project Profilering Land van Maas & Waal met het doel de regio beter op de kaart te zetten, o.a. door de ontwikkeling van een beeldmerk en het initiëren van projecten om ondernemers en activiteiten te verbinden.