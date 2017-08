Oude Waal is Oude Waal niet meer

OOIJ – Ondanks dat er de laatste weken met name in Duitsland op enkele plaatsen noodweer is geweest met veel wateroverlast en er ook hier de nodige buien zijn gevallen, heeft dit niet bij gedragen tot een echte verhoging van het waterpijl in de rivier de Waal. Het water in de Oude Waal in de Ooijpolder is daar dan ook bijna helemaal opgedroogd (12-08-2017), het is niet bekend wanneer het eerder is voor gekomen dat Oude Waal droog heeft gestaan, dit heeft wel weer gevolgen voor de drijvende nest kasten van de zwarte Stern hoewel die nu uitgevlogen zijn en andere watervogels op de nu droog liggende eilandjes. Mogelijk zal dit door het klimaatverandering vaker gaan voorkomen?