"Je mot 'm wa herder d'r ien douwe en dan aon 't rendje trekke," was het mannelijke advies aan jeugdig bejaarde dame. Met wat moeite kon ze het muntje uit het winkelwagentje bevrijden. Ze bedankte haar adviseur, die met "graog gedaon" verdween.

"Da kerretje sou ik nie neme," waarschuwde ze mij. "Se sien handig, muir mien fingers kenne die muntjes nie pakke." Ik droeg haar zware tas naar een rustig plekje. Terwijl ze het muntje in haar portemonnee deed, riep een verborgen telefoon om aandacht. "Da's de miene. Da geluud duir wur ik senuwachtig fan. A'k da ding fuul trille, mo'k nuir de wc."

Ik probeerde serieus te blijven. "Mien kleindochter het 't d'r ien geset. Ik wou een ouwe tillefoonbel. Ik krieg di d'r nie meer uut."

Ze had het wel geprobeerd, bekende ze lachend. Daarna weigerde alles. "Kreeg ik fan mien dochter nog op mien laoserij oek! Se moste mien kenne bereike!" Haar gezicht toonde, dat ze daar totaal niet op zat te wachten.

Haar glimlach veranderde in stille hoop. "Hè jij ferstand fan die dinger? Sou jij 'm soms…" Ik aarzelde. "Ik sie het al, ik bin bij de ferkeerde. Gift niks, jong."

We begrepen allebei, dat de moderne techniek veel voordelen had. Maar de veranderingen waren volgens ons niet allemaal verbeteringen. De telefoon was niet van plan te zwijgen. Terwijl ze bleef praten, grabbelde ze in haar tas naar de boosdoener. "D'r sitte oek feulstefeul knupkes op. Aon en uut is sat en soen schief met gaotjes. Met mien fingers douw ik altied op een puir knupkes tegeliek.

Ze vond de lawaaimaker. "Aon jou he'k oek niks, merk ik." Dat liet ik mij niet zeggen. Binnen enkel minuten hadden we meer dan tien mogelijkheden bedacht om van de gehate lawaaimaker af te komen. Er reed voldoende zwaar verkeer voorbij. Ouderwetse zuinigheid weerhield ons van vernietigen.

Toen de telefoon weer ging, klapte ze zuchtend het klepje open. "Ken de sturm losberste." Haar gezicht veranderderde. "Wuir en wanneer?.... Graog!" Ze wees naar een auto. "Sins kurt ken ik hum. Wat 'n uutfinging soen apperaot, hè?!