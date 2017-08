Expositie Pé Hawinkels

Nijmegen - In de maand september is er in de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid aan het Marienburg in Nijmegen een expositie over de Nijmeegse schrijver, dichter, vertaler Pé Hawinkels. Dit ter gelegenheid van zijn veertigste sterfdag op 16 augustus 1977. De expositie is een onderdeel van het evenement op 30 september as. "Pé Hawinkels,Jazz & Poetry", met jazzoptredens, lezingen en poëzievoordrachten, eveneens in de Openbare Bibliotheek.