Nijmeegs relikwie keert terug naar de Stevenskerk

Nijmegen - Tijdens het Gebroeders van Limburg Festival (26 en 27 augustus) is er een unieke expositie te zien in de Stevenskerk met voorwerpen die ook in de middeleeuwen deze kerk al sierden. Een van deze prachtige objecten is een replica van de arm van de heilige Stefanus.



In 1270 werd de nieuwe kerk van Nijmegen vernoemd naar een waardevolle reliek die de stad in bezit had: een botje uit de arm van de heilige Stefanus. Dat botje werd bewaard in een reliekhouder in de vorm van een arm. De arm was uit hout gesneden en verguld en versierd. Hele drommen mensen kwamen naar Nijmegen om de arm te zien en hulp te vragen aan de heilige Stefanus.

In 1561 is de arm helaas verdwenen en hij is nooit meer teruggevonden. Gelukkig zijn er nog een paar soortgelijke armen uit die tijd en deze streek bewaard gebleven. Naar aanleiding van de nog bestaande voorbeelden heeft de houtbewerker Willem Meijer een nieuwe arm gesneden. De arm werd verguld en versierd in het atelier Meijer en Van Doornewaard.

Tijdens het Gebroeders van Limburg Festival wordt de arm geëxposeerd in de Stevenskerk en meegedragen in de Blijde Incomste op zondag. Het is niet ondenkbaar dat de Gebroeders van Limburg de originele arm in hun tijd in Nijmegen hebben gezien.