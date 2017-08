Nijmegen - Kom op de laatste woensdag van de zomervakantie, 23 augustus, naar een super chill CamouflageCollege met de Natuurdetective binnen en buiten het Natuurmuseum Nijmegen! Een leuke WaalWoeMi-activiteit voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Deze activiteit begint om 14.00 uur in het Natuurmuseum Nijmegen en duurt twee uur.

In de natuur woedt een ware wapenwedloop! Wie is het beste gecamoufleerd: de jager of de prooi? De wereldberoemde, maar o zo geheime natuurdetective Jac. P. Struiner deelt in een college zijn kennis over dit fascinerende onderwerp. Hij legt zelfs uit wat camouflage betekent! Hij weet namelijk als geen ander hoe een dier zich onzichtbaar kan maken.

Door heel Nederland onderzoekt deze speurneus dan ook dierenmisdaden voor natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Nationale Parken. Dieren eten elkaar op, oké, maar iemand moet dit wel grondig onderzoeken! En dat is dus Jac. P.

Na het college ga je met de detective de uiterwaarden in op zoek naar voorbeelden van camouflagekunst. Wat blijkt: hij heeft ogen op steeltjes, niets ontsnapt aan zijn spiedende ogen! Dieren houden misschien lekker hun moeder voor de gek, maar niet de Natuurdetective! Onderwerpen die aan bod komen zijn camouflage bij uilen en roofvogels, opvallende albino's, mannetje vogel mooi/vrouwtje vogel saai, onzichtbare eieren en kleurige uitslovers.

Meedoen? Schrijf je vooraf in bij De Bastei | Natuurmuseum Nijmegen, telefoon 024 - 3297070 of via info@debastei.nl. Deelname kost € 5,-. Vrienden van De Bastei betalen € 3,00.

Kijk voor meer informatie op www.natuurmuseum.nl of www.ivn-nijmegen.nl. Volg De Bastei via www.debastei.nl.