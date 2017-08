Doe mee aan de Huis-aan-Huis collecte van Stichting Gast!

Nijmegen - Nog steeds staan er asielzoekers op straat, ook in Nijmegen! Steeds weer zoeken radeloze mensen hulp bij Stichting Gast. Gast helpt hen met voedsel, medische zorg en juridische ondersteuning en enkele tientallen krijgen ook onderdak en leefgeld.

Van maandag 11 t/m zaterdag 16 september a.s. houdt Gast weer een huis-aan-huiscollecte in heel Nijmegen! De collecte is een goede gelegenheid om Stichting Gast en de moeilijke positie van asielzoekers onder de aandacht te brengen. De verzamelde donaties zijn daarnaast ook heel hard nodig om door te kunnen gaan met het ondersteunen van vluchtelingen.

Om van deze jaarlijkse collecte een succes te maken, hebben we weer veel mensen nodig die één of meerdere avonden in die week willen collecteren. Overdag en op zaterdag mag natuurlijk ook. Wij vragen jou om ons te helpen. Je kunt dit in je eigen wijk doen. Als je wilt, kun je ook samen met een vluchteling gaan lopen. Je kunt enkele uren lopen of de hele week. Ook kun je je vrienden mee vragen. Alle hulp is welkom en heel hard nodig.

Zonder jullie steun redt Gast het niet!

We hopen dan ook dat jullie massaal meedoen voor Gast. We streven naar tenminste 70 collectanten te krijgen. Help jij mee om dat aantal te overtreffen?

Help ons geld inzamelen, waarmee vluchtelingen in nood geholpen worden!

Meld je aan via fondsenwerving@stichtinggast.nl of bel met de organisator, Sef Maessen, via 024-3242093. Geef bij je aanmelding aan op hoeveel avonden je wilt collecteren en welke wijk eventueel je voorkeur heeft.