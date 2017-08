Bieb biedt nieuw programmaboekje

Nijmegen - Het nieuwe seizoen van de Bibliotheek Gelderland Zuid gaat in september van start. Vanaf half augustus zijn de programmaboekjes in alle 26 bibliotheken van de Bibliotheek Gelderland Zuid verkrijgbaar.

Veel activiteiten zijn gratis, zoals kindercolleges door lokale experts en het leren programmeren van robots. Een paar highligts die binnenkort op het programma staan zijn de Letterbrouwerij (9 sept) en een XL kindercollege door Diederik Jekel (17 sept).

Op 9 september is de Letterbrouwerij, de officiële aftrap van het literaire seizoen in de bibliotheek. Literaire organisaties uit Nijmegen geven een voorproefje van hun programma en je literaire kennis wordt op de proef gesteld met de Grote Literatuurquiz.

Op 17 september starten de Kindercolleges. Diederik Jekel, bekend van onder meer de Wereld Draait Door, geeft een Kindercollege XL over wetenschap. Dit eerste college kost € 8,-, maar de colleges die daarop volgen over uiteenlopende onderwerpen als bacteriën, muziek, taal en de dood zijn allemaal gratis.

Vind je het leuk om zelf te schrijven? Koop vóór 1 oktober een ticket voor literair festival buiten zinnen, dan geldt de Early Bird korting nog. Of sluit aan bij de 'Shut up and write'-sessies in Bibliotheek De Mariënburg en ding bijvoorbeeld mee naar deNijmeegse Literatuurprijs!

Kom naar de bibliotheek om een programmaboekje op te halen op kijk voor de activiteiten op www.obgz.nl/agenda. Voor wie meer wil leren op taal of digitaal gebied, heeft de bibliotheek naast het programmaboekje een brochure met cursussen, workshops, presentaties en bijeenkomsten.