BliXem bestaat 20 jaar. Dat wordt gevierd met een jubileumdiner en het BliXem Festival.

BliXem is in september 1997 opgericht en is inmiddels een eetcafé, cadeauwinkel en cateringbedrijf ineen. Waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen ter voorbereiding op regulier werk, als opleidingsstage of als arbeidsmatige dagbesteding.

Jubileumdiner

Het 20-jarig jubileum van BliXem wordt vrijdag 15 september gevierd met een 5-gangen jubileumdiner, gericht op de 5 zintuigen. Verder is er live muziek, een optioneel wijnarrangement en discowinkelen na afloop. Reserveren verplicht. Meer info en kaartverkoop via www.blixemwebshop.nl of in BliXem Cadeauwinkel.

Festival

Zaterdag 16 september heeft van 11.00 tot 17.00 uur het BliXem Festival plaats. Programma:

11.00 uur Willemz & Janzzen

13.00 uur Keessie B.

15.30 uur De Schikband en dj Tim

12.00 - 15.00 uur kinder-cupcakeworkshop

Er is doorlopend een festivalmarkt, BliXems festivalfood bar en speciale wijnbar en kortingsactie in BliXem Cadeauwinkel.

Het festival is gratis toegankelijk en iedereen is welkom. Het BliXem Festival wordt gehouden in de Fort Kijk in de Potstraat in Nijmegen (tussen BliXem Catering en BliXem Cadeauwinkel in).