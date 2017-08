Kick-off Architectuurcafé

Het Architectuurcentrum Nijmegen wil jonge architecten de gelegenheid geven in een ongedwongen sfeer hun kijk op het vak te geven. Het centrum houdt daarom elke tweede vrijdag van de maand een Architectuurcafé waarin architecten recent werk in Nijmegen presenteren en met elkaar en het publiek in gesprek gaan. Het eerste café vindt plaats op 8 september vanaf 16.00 uur in het Architectuurcentrum Nijmegen.

Te gast zijn twee jonge Nijmeegse architecten; Ward Boeijen (foto) van BoeijenJong Architecten en Koen Geraedts van Atelier Herbestemming. Aansluitend vertelt Frank Pörtzgen van BouwLokaal hoe startende ontwerpers hun skills als ondernemer kunnen versterken. Natuurlijk wordt er in het Architectuurcafé ook gegeten en gedronken.



Locatie: Architectuurcentrum Nijmegen, Spoorstraat 268 Nijmegen

Datum en tijd: 8 september, 16.00-17.30 uur

Entree en aanmelding: gratis entree, gratis 1e biertje, open inloop