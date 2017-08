muZIEum verhuist naar Ziekerstraat

Wie door de Nijmeegse Ziekerstraat loopt, kan het haast niet ontgaan: de aankondiging van de komst van het muZIEum naar het pand op nummertje 6B. En ook bij de oude locatie in de Nijmeegse Stadsschouwburg zijn de tekenen van de verhuizing overduidelijk. De deuren van het museum zijn gesloten en het naambord is al van de gevel gehaald.

"Maar die sluiting is niet voor lang", vertelt directeur Heleen Vermeulen. "Want op 1 september openen wij alweer de deuren van ons nieuwe, eigen pand." Een plek waar je straks terechtkunt voor dezelfde bijzondere ervaring als voorheen.

"Er is de afgelopen tijd ontzettend hard gewerkt. Het pand was helemaal casco en moest dus compleet worden verbouwd en aangepast om het geschikt te maken voor onze bezoekers." Een verbouwing die nu in de afrondende fase zit. "Nog wat puntjes op de i en dan kunnen we daadwerkelijk beginnen met inrichten. Een enorme klus, maar we krijgen het zeker op tijd af."

Hoewel het muZIEum volgens Heleen de afgelopen jaren goed op zijn plek zat in het gebouw van de Stadsschouwburg, was het toch tijd voor deze nieuwe stap. "We hebben vijf jaar op deze locatie gezeten en het contract liep af. Natuurlijk hebben we in eerste instantie gekeken naar de mogelijkheden om het te verlengen - en daar stonden beide partijen ook voor open - alleen heeft de schouwburg wel een nadeel. Logischerwijs moeten wij daar soms wijken voor grote evenementen, waardoor we er niet het hele jaar open konden zijn. Dat stond soms haaks op onze missie om zoveel mogelijk werkgelegenheid te bieden aan blinden en slechtzienden. Om dat jaarrond te kunnen doen, was het dus noodzakelijk om naar een andere locatie uit te wijken. Neemt niet weg dat wij ontzettend blij zijn met de groei die we de afgelopen jaren hebben kunnen doormaken juist vanwege de locatie waar we zaten."

Het pand aan de Ziekerstraat is echter geheel eigen. "We delen onze ingang op de begane grond met de bewoners van de bovengelegen appartementen, maar we kunnen hier gewoon het hele jaar onze deuren openen, met vaste opstellingen die niet hoeven te wijken voor andere evenementen. Dat maakt dat we meer bezoekers kunnen ontvangen, hen meer kunnen bieden en nog meer blinden en slechtzienden een arbeidsplek kunnen bieden. Een win-winsituatie dus."

Voor de bezoekers gaat er in positieve zin dus best veel veranderen. "Doordat het nu echt onze eigen locatie is, kan deze vanaf het moment van ontvangst geheel in het teken staan van de totaalbeleving. Zo worden bezoekers nog meer ondergedompeld in de wereld van blinden en slechtzienden."