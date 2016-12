Verbinden van culturen op de Pannenkoekenboot

"Niemand mag tussen wal en schip vallen", waarschuwde Rob Jaspers, journalist bij De Gelderlander Nijmegen, en dé Waalverhaal-verteller op de Pannenkoekenboot. Zaterdag 3 december vonden twee multiculturele boottochten plaats. Aan boord waren mensen uit meer dan twintig verschillende culturen.

Een deel van de bijna 300 passagiers is ooit als vluchteling naar Nederland gekomen. De deelnemers aan de boottocht kwamen uit veel verschillende landen zoals Turkije, Irak, voormalig Joegoslavië en Armenië. De verschillen deerden het plezier niet. Met een natuurlijk enthousiasme vertelde Rob Jaspers over het ontstaan van de Waal, de Romeinen, de bruggen en meer weetjes over de Waal bij Nijmegen. Bij een muzikaal intermezzo met zang door Murset Yavuz gingen gingen de voetjes van de vloer. De kapitein van de Pannenkoekenboot nam de bedankjes na afloop persoonlijk in ontvangst.

Multiculturele boottochten

De boottochten zijn georganiseerd door bureau Wijland in samenwerking met De Gelderlander in het kader van Wij Zijn Nijmegen. Directeur Qader Shafiq: "Een geweldige ochtend voor Nijmegenaren met diverse culturele achtergronden. In januari organiseren we nog twee multiculturele boottochten met Waalbeving om mensen met elkaar te verbinden."