"Tot 2013 was de kerstmarkt in Grootstal en Hatertse Hei altijd een groot succes, maar na dat jaar is het evenement een stille dood gestorven." En dat terwijl er volgens Silvia van Uden en Zaphira van Leeuwen wel behoefte aan bestond in de wijk. "Vandaar dat wij met een aantal wijkbewoners de handen ineen hebben geslagen en zelf aan het organiseren zijn gegaan."

Door Maaike van Helmond

Nijmegen - "Zo jammer inderdaad dat die markt toen is gestopt", meent ook wijkbewoonster en mede-organisator Greet de Clonie Mac-Lennan. "Die markt werd namelijk altijd zeer goed bezocht en zorgde bovendien voor wat reuring in deze wijk waar verder niet al te veel gebeurt." Het idee van Silvia en Zaphira werd dan ook enthousiast ontvangen.

Silvia: "Alleen, waar moest de markt plaatsvinden? Voorheen was dat op het 'Marconiplein, maar dat zou dit jaar op de schop gaan en er kon niet met zekerheid worden gezegd of het op tijd klaar zou zijn." Er moest dus uitgeweken worden naar een andere locatie. Zaphira: "De gemeente is al lang bezig om wijkcentrum De Schakel een boost te geven. Waarom zouden wij daar dan niet ons steentje aan bijdragen door onze winterfair in en om De Schakel te organiseren? Daar hebben we bovendien het voordeel dat de fair deels binnen plaats kan vinden."

Nadeel van deze locatie is dat er officieel geen commerciële activiteiten plaats mogen vinden. Greet: "Die hebben we dan ook tot een minimum moeten beperken waardoor we zelf heel veel hebben moeten regelen en alles wordt verzorgd door de wijkbewoners zelf." Maar het resultaat van deze inspanningen belooft aanstaande zaterdag een groot succes te worden. "In en om De Schakel staan dan allerlei kraampjes waar wijkbewoners hun creatieve waar verkopen." Daarnaast wordt er gezorgd voor (muzikaal) entertainment en ontbreken uiteraard kraampjes met oliebollen, glühwein, soep en andere heerlijke versnaperingen niet. "Alle bezoekers van de markt ontvangen een lootje waarmee ze kans maken op een van de vele mooie prijzen. Komt dus allen!"