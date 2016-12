Bijzondere optredens in huiskamers

"Een ontzettend leuke manier om verschillende mensen uit de omgeving een muzikale beleving te kunnen meegeven vanuit mijn eigen huiskamer", dat was de eerste reactie van de Nijmeegse Nada Milovanovic toen zij een tijdje terug hoorde over huiskamerfestival Muziek bij de Buren. "Ik heb mijn huiskamer dan ook meteen aangemeld als speellocatie en mijn vriendin zangeres Amy Kate gevraagd om hier op te komen treden." En ook zij was meteen erg enthousiast.

Door Maaike van Helmond

Nijmegen - Dit jaar vindt Muziek bij de Buren, hét huiskamerfestival van Nederland, alweer voor de tweede keer plaats in Nijmegen. In 56 huiskamers verspreid over de hele stad vinden aanstaande zondagmiddag maar liefst 168 optredens plaats. Drie daarvan dus in de woonkamer van Nada aan de Ploegstraat 73. "Die dag tover ik mijn woonkamer om tot een sfeervol 'podium' voor de optredens van Amy Kate en haar zangpartner Marjolein. Kaarsjes, gezelligheid, goede muziek en een lekker hapje en drankje moeten de ingrediënten zijn voor een geslaagde middag. Ik heb er nu al zin in!"

Datzelfde geldt voor Amy Kate. "Als zangeres treed ik regelmatig op, bijvoorbeeld tijdens feesten, huwelijken en recepties, maar dat is meestal voor een wat groter publiek dan in een woonkamer past. Juist daarom lijkt het mij zo geweldig om eens in een totaal andere setting op te treden zoals deze, intiem en voor een kleiner clubje mensen. Spannend, maar ook heel erg leuk om te mogen doen."

Op het programma in de woonkamer van Nada staat een mix van eigen nummers, geschreven door Amy Kate en Marjolein zelf, gecombineerd met covers van andere artiesten die ze net even in een ander jasje steken; een muzikale reis vol liefde, melancholie, passie en hoop, zoals ze het zelf omschrijven. "In totaal treden we drie keer een half uur op. Ik vermoed dat dat niet drie keer exact dezelfde optredens gaan zijn, maar dat we wat gaan variëren in ons repertoire. We zien wel wat de middag brengt. Bezoekers mogen in ieder geval een professionele instelling verwachten en dat in een knusse woonkamer."

Het tweetal is heel benieuwd wie er op de optredens af gaan komen. Nada: "Het beloofd een gezellige middag te worden. En of het nu echt buren zijn of mensen uit andere wijken, iedereen is welkom."

Kijk voor meer informatie over Muziek bij de Buren op www.nijmegen.muziekbijdeburen.nl, hier vind je bovendien het gehele programma en alle speellocaties van zondag 11 december. De optredens van Amy Kate en Marjolein vinden om 13.15, 14.45 en 16.15 uur plaats in de woonkamer van Nada aan de Ploegstraat 73 te Nijmegen. Meer info over Amy Kate en Marjolein is te vinden op www.zangeresboeken.com.