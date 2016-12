Op zoek naar helden van 2016

De voorbereidingen voor het 4-delige eindejaarsprogramma van Omroep Gelderland hebben een vonk doen overspringen tussen Jan de Hoop en Sonja Booms. Het nieuwe presentatieduo werkt sinds kort samen aan het programma 'Helden van 2016' en heeft elkaar al goed leren kennen.

NIJMEGEN - Jan: "We hebben een enorme klik samen. Een paar weken terug hebben we de opzet voor 'Helden van 2016' doorgenomen tijdens een etentje en we hadden het zo leuk dat we niet eens doorhadden dat het laat werd en alle andere gasten al vertrokken waren! Het opnemen van het promofilmpje was ook zo gepiept. Ik heb absoluut het gevoel dat het goed komt met mijn tv-debuut bij Omroep Gelderland", zegt Jan.



Poepbacteriën

Ook Sonja verheugt zich op het programma: "Het voelt alsof ik Jan al jaren ken. Het worden boeiende avonden waarin we samen met Gelderse helden terugblikken en vooruit kijken." "Wat hield ons bezig in 2016? Is ons eten nog veilig als we plastic in brood ontdekken en poepbacteriën op kip? Kunnen we de thuiszorg misschien redden met thuishulpcoöperaties als Helpgewoon in Apeldoorn?"



Wie is uw held?

"Wat maakt iemand dan een held?", dat zingt Collin Hoeve in het nummer dat hij speciaal schreef voor 'Helden van 2016'. De Nijmeegse singer-songwriter vat elke uitzending samen met een ter plekke geschreven lied. Iedere Gelderlander kan een held zijn. Daarom brengt het programma grote en kleine verhalen. Met bijvoorbeeld Olympisch kampioene Elis Ligtlee en Girorijder Maarten Tjallingii. Maar ook met jongens die voorkwamen dat een meisje voor de trein sprong. En de vrachtwagenchauffeur die op Facebook een hartenkreet uitte, nadat hij bijna een meisje aanreed, omdat ze geen licht op haar fiets had. Jan de Hoop en Sonja Booms zijn benieuwd wie uw held van 2016 is. Mail voor de kerst uw motivatie en een foto van uw held naar helden2016@gld.nl. Wie weet nemen de programmamakers van Omroep Gelderland contact met u op voor een verhaal op radio of tv!



Publiek gezocht

De tv-opnames vinden plaats op maandagavond 19 en dinsdagavond 20 december in het Omroep Gelderland-pand in Arnhem. U kunt erbij zijn! Stuur vóór 17 december een mailtje naar helden2016@gld.nl.'Helden van 2016' is zaterdag 24 december tussen 10.00 en 12.00 uur op radio te horen en dinsdag 27 t/m vrijdag 30 december om 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald) op tv bij Omroep Gelderland.