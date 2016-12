Vrijwilligers in het zonnetje gezet

"Zonder vrijwilligers zou heel Nijmegen stil vallen", meent wethouder Bert Frings wanneer hem wordt gevraagd hoe belangrijk vrijwilligerswerk is voor de stad. "Op alle vlakken in de samenleving zetten zij zich zo ontzettend goed en belangeloos in, dat maakt mij blij." Vandaar ook dat hij vindt dat al deze vrijwilligers het meer dan verdienen om eens goed in het zonnetje gezet te worden. Iets wat donderdag 8 december gebeurt tijdens het Lokaal Compliment.

Door Maaike van Helmond

Nijmegen - Na het grote succes van afgelopen jaar organiseert de Vrijwilligerscentrale Nijmegen dus ook dit jaar weer het Lokaal Compliment, het grootste vrijwilligersfeest van Nijmegen waarbij maar liefst ruim achthonderd vrijwilligers worden verwacht in het Goffertstadion. "En dat zijn nog lang niet alle vrijwilligers die Nijmegen rijk is. Denk bijvoorbeeld alleen al aan al die mensen die zich belangeloos inzetten voor een sportclub of de scouting, maar ook aan mantelzorgers, de vrijwilligers in verpleeghuizen, de hulpdiensten, de Stips en ga zo maar door. Als zij er niet meer zouden zijn, zou dat een hoop problemen opleveren."

Vandaar ook dat de wethouder vindt dat Nijmegen zich hard moet maken voor deze groep. "Het merendeel van de vrijwilligers vindt zelf niet dat de gemeente hen een vrijwilligersvergoeding hoeft te betalen, dus wij steunen hen op andere manieren. Zo kent Nijmegen een vrijwilligersverzekering met een vrij uitgebreide dekking voor alle vrijwilligers en betalen wij ook alle Verklaringen Omtrent Gedrag voor vrijwilligers. Op die manier dragen wij als gemeente toch ons steentje bij."

De wethouder roemt eveneens het goede werk van Vrijwilligerscentrale Nijmegen die ook verantwoordelijk is voor de organisatie van het Lokaal Compliment. "Een geweldig feest als bedankje voor iedereen die zich vrijwilliger voelt; een avond vol workshops, muziek en gezelligheid waarop uiteraard ook het Lokaal Compliment wordt uitgereikt aan een Nijmeegse vrijwilliger die symbool staat voor de inzet van alle vrijwilligers in de stad."