Kinderlintje voor 'schoonmaker' Julian

Gewapend met zijn karretje, grijper, veger en soms zelfs bladblazer gaat de 10-jarige Julian Emers vrijwel dagelijks op pad om de Grotestraat en omgeving schoon te houden. "Goed voor het milieu en ik ben lekker buiten bezig", is daarvoor zijn bescheiden verklaring. Te bescheiden volgens velen, vandaar dat hij afgelopen week een Kinderlintje in ontvangst mocht nemen uit handen van burgemeester Bruls.

Door Maaike van Helmond

Nijmegen - Al jaren zien zijn buurtgenoten de ijverige Julian door de straat trekken. Weer of geen weer, de boel moet schoon, vindt hij. "Er ligt hier altijd best veel troep op straat en in het speeltuintje", vertelt hij. "Helemaal op dagen dat de mannen van de DAR niet langskomen. Ik vind dat dat eigenlijk niet kan. Vandaar dat ik een paar jaar geleden van mijn eigen geld allemaal spullen heb gekocht, zoals mijn grijper en bladblazer, en er sindsdien vaak met mijn karretje op uit trek."

Een grote steun voor de DAR dus die hij, naar eigen zeggen, heel wat werk uit handen neemt. "Een goede manier om te oefenen, want later als ik groot ben wil ik zelf ook bij de DAR werken; op zo'n veegwagen zitten, dat is mijn droom, maar daar moet ik nog een paar jaar op wachten." Tot die tijd doet hij het dus op zijn eigen manier en ondergaat trots het applaus dat hij af en toe krijgt van passerende DAR-medewerkers.

Trots

Net zo trots is hij op zijn onderscheiding en oorkonde die hij tot zijn grote verbazing vorige week op het gemeentehuis in ontvangst mocht nemen. "Ik wist helemaal nergens van... Mijn opa en oma zeiden dat ik voor een nieuw paspoort naar het gemeentehuis moest en daar kwam ineens mijn hele klas met een bus aan rijden." Toen vermoedde hij wel dat er iets te gebeuren stond, maar wat? Geen idee. "Heel spannend dat ineens mijn naam werd genoemd en dat ik naar voren moest komen. Dat had ik echt niet verwacht. Ik weet wel dat er niet veel andere kinderen zijn die dit werk doen, maar ik vind het ook gewoon heel erg leuk om te doen. Dus zo bijzonder is het wat mij betreft niet."

Daar dacht de jury van de Nijmeegse Kinderlintjes dit jaar echter anders over. Vandaar ook dat Julian een van de acht jonge, Nijmeegse helden was die volgens de jury een lintje verdiende. Een lintje dat Julian sindsdien koestert en dat alleen gedragen wordt bij speciale aangelegenheden. "En ook de oorkonde heeft een mooi plekje gekregen", glundert hij. "Net als alle foto's van de dag zelf." Hoe trots ook, na het in ontvangst nemen van deze bijzondere onderscheiding, ging Julian gewoon weer over tot de orde van de dag. "De Grotestraat moet immers nog steeds gewoon worden schoongehouden!"