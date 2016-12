Burgemeester Bruls reikt Nijmeegse Kinderlintjes uit

Op woensdag 30 november reikte burgemeester Bruls de Nijmeegse Kinderlintjes uit. Dit gebeurde op het stadhuis. Het is de elfde keer dat de lintjes uitgereikt worden. Er zijn dit jaar 8 lintjes uitgereikt.

Sinds 2006 verrast de burgemeester jonge helden met een Kinderlintje. De Kinderlintjes zijn bedoeld voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar die zich op eigen initiatief belangeloos inzetten voor Nijmegen of voor Nijmegenaren en een bijzondere prestatie hebben geleverd voor de samenleving of de stad waardoor ze een voorbeeld zijn voor anderen. Nijmegen is trots op deze kinderen en vindt dan ook dat zij een lintje verdienen. De jury die dit jaar bepaalde welke kinderen een lintje kregen bestaat uit: Jochem van Gelder (Nederlands grootste kindervriend van televisie), Barend de Gooyert (groepsvoorzitter van scouting Amalgama en scouting Keizer Karel), Bart Stoverinck, (Nijmeegse superheld in 2015 ), Caithlyn Rosmalen (jongste deelneemster aan de Vierdaagse 2016), Hendrik-Jan Derksen (Nijmegenaar van het Jaar 2015) en Dianne Weersink (directeur Bibliotheek Gelderland Zuid).

Lintjes

De lintjes gingen dit jaar naar Julian Emers (10), Marit van der Mee (10 jaar), Daan Cuijten (10 jaar), Thera Janssen (11 jaar), Lars Westra (9 jaar), Fender Couvreur (8 jaar), Roemer Couvreur (6 jaar) en Moon Couvreur (10 jaar).

Julian Emers (10 jaar)

Julian Emers is altijd bezig met het schoonhouden van de Grotestraat en omgeving. Als hij uit school komt pakt hij zijn karretje, bezem, bladzuiger en grijper en gaat hij zijn rondje lopen om de boel weer op te ruimen. Hij houdt ook de speeltuin schoon. Als klein kind was hij al aan het opruimen. Hij vindt het werk leuk. Iedereen in de buurt kent hem en ziet dat hij altijd bezig is. Hij geeft ook aan dat hij later bij de Dar wil gaan werken. Voor de buurt is hij op en top een Toppertje.

Marit van der Mee (10 jaar)

Marit van der Mee heeft haar oma gered. Een aantal weken geleden fietste ze gezellig samen met haar oma. Maar toen viel oma en kwam zij ongelukkig terecht. Oma was zodanig gewond dat zij nauwelijks aanspreekbaar was. Marit was zo slim om de mobiel van oma te zoeken en andere mensen te alarmeren. Ze heeft haar oma geholpen door hulp te regelen. Daardoor heeft zij ernstigere gevolgen van deze val voorkomen. Marit volgt speciaal onderwijs omdat ze een ernstige spraakstoornis heeft en daarom is dit voor Marit een echte heldendaad.

Daan Cuijten (10 jaar)

De moeder van Daan is werkzaam als vrijwilliger in Gambia en het hele gezin heeft daar in de herfstvakantie projecten bezocht. Daan (en zijn broertje Naut) hebben zelf ook een actie opgezet om geld op te halen voor een schooltje zodat de kinderen daar meer voedsel krijgen. Daan heeft een pannenkoekenfeest in Gambia georganiseerd. Van te voren heeft hij hiervoor in Nederland geld opgehaald. Via Restaurant Zijdewind kreeg hij een euro per kinderpannenkoek. Daar heeft hij € 250,- euro mee opgehaald. Daarnaast heeft hij bij de supermarkt voor de deur gestaan, is hij op de familiedag met de pet rondgegaan en heeft hij noten langs de deuren verkocht.

Daan heeft op 26 oktober 105 pannenkoeken gebakken voor de kinderen in Gambia. Hij had ook slingers en ballonnen opgehangen. Het pannenkoekenfeest was een groot succes. Ook voor hemzelf. Hij heeft heel veel inzet getoond. Daan is een wereldbetermaker.

Thera Janssen (11 jaar)

Thera is lid van zwemvereniging Aqua-Novio '94 en doet aan wedstrijdzwemmen. Zij is volgens haar trainer een supertalent in het zwemmen en hiermee een hele goede ambassadeur voor kinderen, sporten en de stad Nijmegen. Ze heeft in het afgelopen seizoen meerdere nationale titels gewonnen op verschillende zwemafstanden bij zowel de korte als de lange baan kampioenschappen. Daarnaast heeft ze de Inge de Bruin bokaal en de Femke Heemskerk race gewonnen. Thera werd net 2e bij de Pieter van den Hoogeband cup. Ze werd ook met haar estafetteteam kampioen van Nederland op vier afstanden. Hierbij was Thera 2 jaar jonger dan de meeste andere deelnemers. Kortom,Thera is letterlijk een stralend voorbeeld voor andere kinderen, ook door haar sportiviteit. Ze nam een cadeau mee voor haar tegenstander die net haar pols gebroken had en vond het oprecht enorm jammer dat ze niet tegen haar kon zwemmen.

Lars Westra (9 jaar)

Lars Westra is een ondernemend kind. Hij is ervan overtuigd dat zaken beter worden als kinderen meedenken, meewerken en meebeslissen aan projecten van volwassenen. Door vragen te stellen, door echt te luisteren, door je uit te laten praten en mee te denken en te helpen met verzinnen van ideeën. Daarom heeft hij een eigen bedrijf opgericht, dat hij heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voor de publiciteit heeft hij een interview gegeven bij Café Weltschmerz. Hij is inmiddels door Cliniclowns gevraagd om mee te bouwen aan een virtuele wereld om kinderen vrolijker te maken.



Fender Couvreur (8 jaar), Roemer Couvreur (6 jaar) , Moon Couvreur (10 jaar)

Deze drie kinderen zijn in mei 2016 betrokken geraakt bij een ernstig ongeluk waarbij een explosie heeft plaatsgevonden. Hierdoor is hun leven het afgelopen jaar compleet veranderd. Zij zijn er alle drie op hun eigen bewonderingswaardige manier mee omgegaan. Hiermee zijn ze een voorbeeld en inspiratiebron voor andere kinderen, leerkrachten en ouders van school.

Fender Couvreur

Fender is een vrolijke jongen die vol goede ideeën zit en oog heeft voor jong en oud. Hij staat altijd klaar om iemand te helpen of op te vrolijken. Tijdens het ongeluk afgelopen jaar is Fender ernstig verbrand geraakt. Hij heeft vier maanden in verschillende ziekenhuizen gelegen in Rotterdam en Beverwijk. In de periode na het ongeluk tot nu heeft Fender aan iedereen op school laten zien dat hij een grote held is. Vanuit zijn kritieke toestand in het ziekenhuis heeft hij meegedaan aan een hoorspel van de klas. Hij heeft zijn klasgenoten laten zien dat dingen die heel normaal zijn voor iedereen heel bijzonder kunnen zijn als je het ineens niet meer kunt. Zoals praten, eten, je hand bewegen, staan, lopen. Hij heeft iedereen laten zien dat hij een enorme doorzetter is, ondanks de pijn, de jeuk, de misselijkheid en alle ellende en diepe dalen die hij meemaakt. Hij geeft mee dat we goed moeten weten dat het uiterlijk alleen maar een buitenkant is en dat dat zomaar kan veranderen, maar dat het binnenste het allerbelangrijkste is. Vooral de kinderen van school hebben hier veel van geleerd. Fender kan begrip tonen voor kinderen die schrikken of moeten wennen aan zijn nieuwe uiterlijk. Hij heeft een presentatie gemaakt waarin hij laat zien wat er met hem is gebeurd, de brandwonden en het ziekenhuis, zodat de kinderen van zijn klas goed konden begrijpen wat er met hem was gebeurd. Op de eerste dag dat hij weer naar school kwam, heeft hij dit gepresenteerd aan zijn klasgenoten.

Roemer Couvreur

Roemer maakte in de meivakantie van 2016 een zeer zwaar incident/ongeval mee dat bijzonder veel impact had op het hele gezin. Zijn broer en zus raakten zwaar gewond. Wat Roemer zo bijzonder maakt, is dat Roemer al vrij snel weer naar school wilde en de mentor en de groep goed kon uitleggen wat er speelde in zijn leven. Dit gaf hem, de kinderen en mentoren de mogelijkheid om samen de emoties en gevoelens te delen. Tegelijkertijd kon hij enorm genieten van spelen en samen werken met zijn vrienden! Roemer was waakzaam op het feit dat er respectvol werd gesproken over (vooral) zijn oudere broer. Iedereen heeft er bewondering voor hoe hij in een moeilijke tijd zó lief, enthousiast en geduldig is geweest.

Moon Couvreur

Zij verdient een kinderlintje vanwege haar tomeloze positivisme! Zij is een voorbeeld voor heel veel mensen. Ondanks alles blijft Moon naar de buitenwereld lachen, straalt ze veel energie uit en ziet de mooie kleine dingen in het leven. Haar leven kreeg op in mei 2016 een compleet andere wending. De zorg die ze draagt en voelt voor haar familieleden is enorm. Ze ontziet waar nodig, ze ondersteunt, ze motiveert en inspireert om van het leven te genieten. Een mooi voorbeeld is de door haar gemaakte striptekening over de zomervakantie. Hierin laat ze zien dat ze -ondanks alles- alle mooie momenten kan benoemen! Door alle tranen kan zij genieten van elke stap die een ander weer zet. Een waardering waard.