De CGKV Nijmegen organiseert dit jaar de vijfde Kerstlichtjestocht in het Augustijnenbos. Op zaterdagavond 17 december vindt de Kerstlichtjestocht plaats. Tussen 18:00 uur en 20:00 kunnen bezoekers starten met een wandeling door het sfeervol verlichte Augustijnenbos. Op de route wordt door vrijwilligers het kerstverhaal verteld en uitgebeeld.

De Kerstlichtjestocht 2016 wordt op zaterdag 17 december georganiseerd om buurtbewoners en andere Nijmegenaren een sfeervolle wandeling te bieden waarbij het kerstverhaal op een beeldende manier wordt verteld. Dit jaar loopt u als bezoeker echt mee in het verhaal als figurant, omdat u met een tijdmachine een reis terug in de tijd maakt naar het begin van onze jaartelling. Daar maakt u zelf de tocht naar Bethlehem, naar het kindje Jezus. Vrijwilligers zijn verkleed als Romeinse soldaten, Jozef en Maria met het kindje Jezus, of herders en ook de dieren ontbreken natuurlijk niet. De route is verlicht door honderden kaarsjes en vuurkorven, waardoor de wandeling een uniek karakter krijgt. Na afloop is er voor iedereen de gelegenheid om op het in kerstsferen aangeklede plein voor de Boskapel een glaasje glühwein of warme chocolademelk te drinken. Op het plein en langs de route wordt de avond omlijst met zang van kerstliederen en muziek. Weer of geen weer, de kerstlichtjestocht gaat door en is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Deelname is gratis voor iedereen. We adviseren om, vanwege de verwachte drukte en indien mogelijk, lopend of met de fiets te komen.

In 2012 organiseerde de Christelijk Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Nijmegen voor het eerst een kerstlichtjestocht. Ondanks het slechte weer was deze eerste editie een doorslaand succes. In de daaropvolgende jaren konden jaarlijks rond de 800 een geslaagde avond in kerstsfeer mee maken rondom de Boskapel. Daarom heeft de CGKV Nijmegen besloten ook in 2016 weer een Kerstlichtjestocht te organiseren.

Wanneer, wat, waar?

Datum: zaterdag 17 december 2016

Tijd: tussen 18:00 en 20:00 start elke 5 minuten een groep

Locatie: Augustijnenbos/Boskapel (Graafseweg 276, Nijmegen)

Toegang: gratis

Kinderen kunnen ‘s middags een lampion maken voor de tocht! Van 13.30 - 15.00 uur in de Boskapel (Graafseweg 276). (Aanmelden is niet nodig.)