GROESBEEK - Op woensdag 30 november hebben leerlingen van basisschool Carolus in Groesbeek een les over de dode hoek gevolgd. Met het lesprogramma Veilig op Weg leerden de kinderen wat je het beste kunt doen als je een vrachtauto, bus of landbouwvoertuig op straat tegenkomt. De kinderen kregen deze les dankzij de inzet van Verkeersschool Wesseldijk en de verkeersouders van Veilig Verkeer Nederland op deze school.