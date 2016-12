Crossduathlon Groesbeek belooft spektakel

GROESBEEK - Zondag 18 december staat voor de 12e keer de Cerberus Crossduathlon op het programma in Groesbeek. Een crossduathlon is een wedstrijd waarbij gelopen, gefietst en opnieuw gelopen wordt op onverhard terrein. Het is een uitdagend evenement dat garant staat voor veel spektakel, zowel bij deelnemers als toeschouwers.

Het programma en parcours is als vanouds: een korte (3,5 km lopen -10 km ATB, 3,5 km lopen) en een lange (7-20-3,5) afstand over een pittig, heuvelachtig parcours. De lange afstand kan ook als duo volbracht worden, waarbij de een loopt (twee keer) en de ander fietst. Het evenement is zowel geschikt voor wedstrijdatleten als voor meer recreatief ingestelde sporters. Alle benodigde informatie is te vinden op www.tvcerberus.nl. Daar staat ook de link naar het inschrijfformulier.