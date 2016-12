Feest van Licht in Museumpark Orientalis

Museumpark Heilig Land Stichting Orientalis pakt dit jaar extra uit bij het Feest van Licht van 17 december tot 8 januari. Naast de enorme kerststallententoonstelling, is er dit jaar ook een miniatuurkermis en een kleine dorpskermis.

Heilig landstichting - Het thema 'kleurrijk' komt al tot uitdrukking in de keuze van de kerststallen die te zien zijn in het binnenmuseum. De meeste groepen komen uit Zuid-Amerika. Halverwege de route is een kleine dorpskermis ingericht. Met een nostalgische draaimolen, verschillende oud-Hollands kermisspellen, en een draaimolen die is omgetoverd tot een winters kerstlandschap: een mooie plek om kerstfoto's te maken. Ook zijn langs de route de stalletjes van Leo Blokhuis, Emile Roemer en Dirkjan (een creatie van striptekenaar Mark Retera) te bewonderen. Her en der zijn er langs de routes ook vuurtjes, staan metershoge lichtkunstbloemen, en er lopen in verschillende weitjes langs de met duizenden lampjes verlichte route allerhande dieren. Buiten is de route naar de Romeinse herberg nog aantrekkelijker dan andere jaren. Tussen 27 en 30 december is er de traditionele lampionnenoptocht, waarbij met behulp van acteurs het kerstverhaal wordt verteld. Kerstverhalen worden ook dagelijks verteld in een yurt bij de levende kerststal. Meer informatie over het Feest van Licht: www.feestvanlicht.nl of via de facebookpagina's van het museum of het Feest van Licht.