Nijmeegse artiesten zingen voor Nijmeegse daklozen

Het reizend Nijmeegs singer-songfestival Home Sweet Home viert dit jaar haar eerste lustrum. Al vijf jaar reist dit festival van wijk naar wijk. Dit jaar doet het Festival de wijk St. Anna aan op zondag 18 december.

NIJMEGEN - De optredens van de sinter-songwriters staan in het teken van kerst en gezelligheid. Alle muzikanten zullen naast hun eigen repertoire ook een kerstlied ten gehore brengen. Om in de kerstsfeer te blijven en de kerstgedachte vast te houden zullen alle singer-songwriters deze dag gratis spelen en wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de daklozenorganisatie Stichting Straatmensen in Nijmegen. Home Sweet Home begon als singer-songwriterfestival in 2012 in de Benedenstad. Al snel bleek dit huiskamerfestival een groot succes en in de daaropvolgende jaren werden de wijken Nije Veld, Altrade en Nijmegen-West aangedaan. Het Festival laat iedere keer weer zien hoeveel Nijmeegs talent er te vinden is. Home Sweet Home is een samenwerking tussen Red Shoe Sessons en de Singersongwriters Academy. Vanaf 15.00 uur speelt ieder half uur een singer-songwriter tot 18.30 uur. Dit jaar zullen optreden: In 't Hof, Jenesy, Jeroen Kurpershoek, Niekse, Stefanie Jansen & Zaagman, John Carrie en These People. Entree is gratis, wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de daklozenorganisatie in Nijmegen. Het adres is Het Eerste Uur, Veldstraat 4 in Nijmegen.