nijmeegse vrijwilligers in het zonnetje gezet

Blije gezichten, dansende bezoekers, enthousiaste workshopdeelnemers en veel gezelligheid. Een kleine 900 vrijwilligers bezochten dit jaar het Lokaal Compliment.

NIJMEGEN - Naast de symbolische overhandiging van het Lokaal Compliment door wethouder Bert Frings aan Saskia van Duivenboden van hockeyclub N.M.H.C. Nijmegen stonden ook twee andere vrijwilligers centraal. Shadi A. Alhakimi en Nazir Shikh Ahmed verblijven momenteel in het AZC Nijmegen. De VWC Nijmegen biedt in samenwerking met COA bewoners van het AZC de mogelijkheid om vrijwilligersklussen te doen. Shadi en Nazir zijn vrijwel bij elke klus actief. Vrijwilligerswerk heeft een positief effect gehad op het opbouwen van hun netwerk en vriendenkring. Aan hen werd tijdens het Lokaal Compliment door de wethouder een Europass uitgereikt waarmee zij hun kansen op een duurzame participatie en zo mogelijk betaald werk in de toekomst vergroten.

Europass

De Europass is een officieel document waarin competenties, die vrijwilligers opdoen in het vrijwilligerswerk, erkend en vastgelegd worden. Hiermee worden kwaliteiten inzichtelijk en worden kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Voor organisaties is dit een manier om hun waardering uit te spreken. Meer informatie: www.vrijwilligerscentrale-nijmegen.nl