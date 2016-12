Nijmegen - It's4Kids, een groep van zeven studenten aan de HAN, houdt op woensdag 21 december het grootste verjaardagsfeest van Nijmegen voor kinderen en hun ouders. Het is in het Klimpaleis binnen het Honigcomplex te Nijmegen en duurt van 12.00 tot 17.00 uur. It’s4Kids is een groep van zeven studenten aan de HAN. De opbrengst gaat naar Stichting Jarige Job. Er zijn diverse workshops. Ook voor de ouders zijn activiteiten georganiseerd.