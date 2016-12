Opbrengst taxussnoeisel aan Amalia Kinderziekenhuis

Een donatie van 3.836,90 euro aan het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis en grondstof voor 406 chemotherapieën. Dat is het resultaat van de inzameling van taxussnoeisel door Gemeente Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen, Stichting Taxus Taxi en Dar.

NIJMEGEN - Stichting Taxus Taxi zamelde in Nijmegen en omliggende gemeenten taxussnoeisel in. Deze gemeenten en Dar ondersteunen de inzameling. Het taxussnoeisel wordt gebruikt voorde productie van medicatie tegen kanker. Het is een mooi voorbeeld dat afval geen afval is, maar gebruikt wordt als waardevolle grondstof. Er is bij ruim 1400 adressen in de regio taxussnoeisel ingezameld, in totaal is er bijna 53.000 kilo. Deze hoeveelheid is goed voor maar liefst 406 chemotherapieën. Het taxussnoeisel is in de regio veel gesnoeid door medewerkers van 'DarGROEN!'. Het afgelopen jaar is het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis aan de slag geweest met fysieke aanpassingen op de spoedeisende hulp om het verblijf voor kinderen, ouders en de familie op de Spoedeisende Hulp meer aangenaam te maken. Eén van de wensen van het ziekenhuis is om informatie en entertainment te bieden aan kinderen en ouders. Hiervoor wil zij onder meer vier iPads plaatsen in de wacht- en familiekamer. De opbrengst van taxussnoeisel gebruikt het Amalia kinderziekenhuis voor de aanschaf van deze iPads.