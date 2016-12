KerstFair in de Maranathakerk

Wilt u gezellige kerstsfeer komen proeven, genieten van mooie livemuziek en tegelijkertijd iets bijdragen voor het goede doel? Op zaterdag 17 december van 12.00 uur tot 16:00 uur kan dat allemaal in de Maranathakerk tijdens de jaarlijkse KerstFair.

NIJMEGEN - In de sfeervol aangeklede en verlichte kerk kunt u genieten van gevarieerde (kerst)muziek van o.a. het Nijmeegs Studentenkoor Alphons Diepenbrock, zangkoor Pniël-Hees, een klarinet ensemble, Vocaal Ensemble Tissonant en de Canisius Concertband. Ondertussen kunt u struinen langs de kerstmarkt met leuke kerstspullen, kerststukjes en veel zelfgemaakte producten. Er zijn daarnaast veel winterse lekkernijen te koop zoals zelfgemaakte erwtensoep, verse oliebollen en glühwein. Voor de kinderen is er een eigen kinderprogramma met leuke knutselactiviteiten.

De opbrengst gaat dit jaar naar de kerk en naar stichting Helping Hands Kenia. Deze stichting zet zich in voor kansarme kinderen in de stad Kisumu in Kenia. Met de opbrengst van de KerstFair 2015 heeft partnerstichting Pandipieri in Kenia schoolmeubilair (45 stoelen en 10 tafels) kunnen aanschaffen. Dit jaar zetten we ons in om geld in te zamelen voor zorg(verzekeringen) voor kansarme gezinnen via partnerstichting Wakonyu.

Komt u genieten van kerstsfeer en dit goede doel steunen? U bent van harte welkom, de toegang is gratis. www.maranathakerk-nijmegen.nl, www.helpinghandskenia.com, www.wakonyu.org