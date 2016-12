Gastles weerman Harry Otten op Maaswaal College

Harry Otten verzorgde vorige week een speciale gastles voor leerlingen uit 5 vwo van het Maaswaal College (locatie Veenseweg). Otten richtte in 1986 Meteo Consult op; het eerste particuliere weerbedrijf op het vasteland van Europa. Daarnaast was hij als weerman te zien bij onder andere de NOS.

Het thema van de gastles was 'Reken aan het Weer'. Otten sprak tijdens het college enthousiast over de manier waarop het weer te voorspellen is en over de factoren die daarbij een rol spelen. Dat er bij weersvoorspelling nogal wat gerekend wordt met wiskundige formules werd al snel duidelijk. Dankzij de toegenomen rekensnelheid van computers is het mogelijk om tegenwoordig erg betrouwbare voorspellingen te doen. Deze gastles werd georganiseerd in het kader van het vak Wetenschapsoriëntatie. Als WON-school laat het Maaswaal College vwo-leerlingen al vroeg kennismaken met wetenschap en onderzoeks­vaardigheden.