Kerstconcert voor de Vrijheid in Beek

Na de succesvolle première in 2015 wordt er ook dit jaar weer een 'Kerstconcert voor de Vrijheid' georganiseerd in de gemeente Berg en Dal. Dit jaar vindt het concert plaats op maandagavond 19 december om 20.00 uur in de Bartholomeuskerk in Beek-Ubbergen.

BEEK - Net als vorig jaar is het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek de initiator, samen met Politiekapel Gelderland-Zuid. Deze samenwerking is ontstaan uit het feit dat er een aantal leden van de politiekapel werkzaam zijn in het Bevrijdingsmuseum. Ook dit jaar wordt de gehele gemeente Berg en Dal betrokken bij het concert. Zo zullen het Groesbeekse koor Trente Plus en het Mannenkoor St. Ceacilia uit Beek-Ubbergen deze avond van de partij zijn. Daarnaast is de Nijmeegse band Batavorum Pipes and Drums uitgenodigd om een bijdrage te leveren. De bekende toneelvereniging 'Zeg Maar Pang' uit Millingen ondersteunt het concert ook dit jaar weer met organisatie- en gastvrouwen in Starsister-kleding. Voor tien euro per persoon kunnen bezoekers genieten van een mooie avond vol prachtige muziek om alvast in de kerstsferen te komen. De opbrengst van de avond zal worden besteed aan de educatieve programma's van het Bevrijdingsmuseum. Kaarten zijn vanaf dinsdag 6 december te koop bij Primera-vestigingen in Millingen aan de Rijn en Beek, de Bruna in Groesbeek en het Bevrijdingsmuseum. Ook kunt u kaartjes reserveren via email of telefonisch bij het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Deze kaarten liggen dan op 19 december klaar in de kerk. De entreekaarten kunnen bij de Primera-vestigingen en de Bruna alleen contant betaald worden; bij het Bevrijdingsmuseum is pinbetaling wel mogelijk. Het concert vindt plaats op maandag 19 december om 20.00 uur in de Bartholomeuskerk in Beek-Ubbergen. De kerk is open vanaf 19.00 uur. Informatie en reservering entreekaarten per e-mail of telefonisch: info@bevrijdingsmuseum.nl of 024-3974404