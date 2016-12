Kinderen koken smakelijk kerstdiner

Op 19 december vindt een feestelijke afsluiting plaats van de tweede editie van Van Tuin tot Bord Junior in 't Hert in Nijmegen. De kinderen koken een kerstdiner voor ouders, broertjes en zusjes. Ook mogen de kinderen allemaal iemand uit de wijk uitnodigen.

Begin november is Eet Weet Wijs samen met Tandem vol enthousiasme begonnen aan de tweede editie van Van Tuin tot Bord Junior. In de afgelopen zeven weken hebben kinderen tussen de acht en tien jaar uit het Willemskwartier gekookt, geproefd, bewogen en onderzocht wat voeding en bewegen met je lijf doet in 't Hert in Nijmegen. Om de week werd er gekookt met groente uit moestuin de Klokketoren. De bereide maaltijden werden samen opgegeten en de ouders mochten ook proeven. De weken dat er niet gekookt werd, is er een gesport bij Nijmegen 82, werd er een bezoek gebracht aan de moestuin en was er een rondleiding bij NEC.

Van Tuin tot Bord Junior is een onderdeel van het project Van Tuin tot Bord. In dit project verbouwen buurtbewoners in Nijmegen-Midden samen groente en bereiden van de oogst buurtmaaltijden. Voor een vriendelijk bedrag kunnen buurtbewoners wekelijks in 't Hert en in de Klokketoren een driegangen diner nuttigen. In soortgelijke vorm is dit gedaan met de kinderen van Van Tuin tot Bord Junior. Zou je Van Tuin tot Bord junior in jouw wijk willen stuur dan een e-mail naar Noortje Kemna via info@eetweetwijs.nl