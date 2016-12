Nieuwe totaalbeleving in muZIEum

Een bijzonder plaatje vorige week donderdag in het muZIEum: de hal gevuld met mensen die via een koptelefoon luisteren naar de presentatie van de nieuwste totaalbeleving van dit bijzondere Nijmeegse museum dat je een 'kijkje' geeft in de wereld van blinden en slechtzienden. "Met deze audiobeleving willen we onze bezoekers kennis laten maken met de toenemende zelfredzaamheid van blinden en slechtzienden", aldus directeur Heleen Vermeulen.

Nijmegen - Want die zelfredzaamheid wordt door alle ontwikkelingen van de laatste jaren steeds groter. Zo zijn er steeds meer apps en tal van andere handigheden die hieraan bijdragen. Ontwikkelingen die persoonlijk te ervaren zijn als je een bezoekje brengt aan dit museum.

Voortaan betreden bezoekers meteen bij binnenkomst de wereld van blinden en slechtzienden door geblinddoekt via een hoofdtelefoon te luisteren naar de nieuwe 'audioshow' die de bezoekers meeneemt in een realistische 'film' zonder beelden. Zo wordt meteen duidelijk dat de overige zintuigen ook veel over de wereld om ons heen zeggen. "Bijzonder hoe je zo'n audiotour ervaart als je door een blinddoek visueel bent afgesloten van de rest van de wereld", meent een van de aanwezigen bij de lancering van deze nieuwste donkerbeleving. "Zo merk je pas echt de invloed van geluid en omgevingsgeluiden op je interpretatie van een situatie."

Met deze uitbreiding krijgt de moderne technologie nog veel meer een plek binnen het muZIEum dan voorheen het geval was. Spelletjes doen met weinig zicht of zelf een tekst in braille typen, kan natuurlijk ook nog steeds, maar deze onderdelen over de zintuigen vormen voortaan wel een kleiner deel van het geheel.



Heleen: "Als muZIEum willen we onze bezoekers een bijzondere, leerzame en veelzijdige ervaring bieden en daarvoor moeten we natuurlijk meegaan met de tijd. Ik vind het dan ook geweldig dat we door samen te werken met een aantal speciale partners deze nieuwe beleving kunnen presenteren om zo de zintuigen op scherp te zetten."