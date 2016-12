Debuutsingle én eerste clip voor Thaïti

Drie door urban-Nijmegen dansende en bmx'ende excentrieke figuren vormen de basis van de videoclip voor de debuutsingle van de Nijmeegse worldbeat formatie Thaïti. "Een idee dat ontstond toen we een van deze figuren, Ed Eleonora, onwijs spetterend zagen dansen in de NDRGRND", aldus percussionist Thomas Lazeroms. "Daar moesten we gewoon iets mee..."

Nijmegen - En zo geschiedde. Sam Cuppen, vocalist en songwriter: "Thomas en ik hebben hem aangesproken en om zijn nummer gevraagd. Toen we hem de volgende dag wilden bellen, bleek echter dat ik dat niet goed in mijn telefoon had opgeslagen. Dus moesten we alsnog naar Ed op zoek. Iets wat uiteindelijk lukte. Onze debuutsingle, Habana, gaat over de zogenaamde 'misfits', personen die nergens helemaal bij horen. Personen ook die in opstand komen en een eigen crew gaan vormen." Een beeld waar Ed dus perfect tussen paste volgens de band die nog geen jaar geleden pas haar eerste optreden had. Vocalist Florieke Vos: "De naam van de single verwijst naar Habana aan de Waal, een populaire bijnaam van Nijmegen, de stad waar onze thuisbasis ligt."

Er is hard gewerkt door de zeven 'Thaïtianen' met de uiteindelijke lancering van de single en de clip als beloning voor al dit werk. Vocalist Simone van Erp: "Om de release van de debuutsingle en clip te promoten, hebben we een livestream in de repetitieruimte opgenomen en uitgezonden via Facebook. De livestream zelf is een wazige toer door de repetitieruimte waar de habananas centraal staat. Jabba de Hut, confettikanonnen, een paarse mini hummer... alles kwam langs. Diezelfde dag is het materiaal naar verschillende media gegaan." Gitarist Jamil Molenaar: "We zijn heel blij dat de clip al zo vaak bekeken is en dat er al meerdere goede recensies over zijn geschreven. En terecht, het eindresultaat is ook heel vet geworden." Maar ook het nummer zelf is een succes. "Habana wordt inmiddels al af en toe gedraaid op 3FM." Een goed begin dus.