Film van de Wijkreporters Wolfskuil gaat in première

Nog ongeveer twee weken en dan is het zo ver. Dan gaan de films die de Wijkreporters Wolfskuil de afgelopen maanden over hun wijk maakten in première tijdens een echt filmfestival. Gewapend met een camera en microfoon trokken de Wijkreporters de afgelopen maanden de Wolfskuil in op zoek naar verhalen van de wijk. Het resultaat: Zes mooie, vlotte en soms ontroerende wijkreportages.

NIJMEGEN - De Wijkreporters Wolfskuil zijn tien kinderen van 9 tot 13 jaar. Ze wonen allemaal in de Wolfskuil. De Wijkreporters maken reportages over verhalen van vroeger. Jamal, Mo Evi en Jana onderzochten bijvoorbeeld hoe en waarom de Turkse gastarbeiders in de jaren zestig naar de Wolfskuil kwamen. Jennifer, Raechel en Ilijana waren nieuwsgierig naar het fabrieksleven van vroeger. Vince, Jesse en Sima interviewden Geert van Rijswijk (88 jaar) en wilden weten hoe het was om als kind een oorlog mee te maken. Maar de Wijkreporters verfilmden ook hun eigen verhalen over de wijk, zoals over de muzieksmaak van de Wolfskuil.

Soms was het voor de Wijkreporters best zwaar, bijvoorbeeld omdat de opnamedagen lang duurden. Of omdat het spannend was om vreemde mensen te interviewen op straat. Maar het was vooral ook erg leuk en de reporters hebben er veel van geleerd. Het filmproject Wijkreporters Wolfskuil is een initiatief van filmmaker Sonja Willems van Stichting Beeldenwereld. "Natuurlijk willen we mooie filmpjes maken met de Wijkreporters, maar het belangrijkste doel van dit project is dat de kinderen er iets van leren. Zoals leren presenteren, een verhaallijn bedenken of het interviewen van een onbekende. En we hopen dat er door het project vooral ook veel mooie ontmoetingen in de wijk ontstaan."

Sonja wordt in het project bijgestaan door stagiaire Juan Rooijakkers. "Ik vind het leuk dat kinderen creatief bezig zijn, plezier hebben maar er ook wat van leren. Ook vind ik het mooi dat je de wijk leert kennen vanuit de ogen van de jeugd." Zondag 18 december gaan de wijkreportages in première tijdens een filmfestival in de Wijkfabriek Wolfskuil. Met een echte rode loper, fotografen en verse popcorn. En natuurlijk zijn ook de wijkreporters zelf aanwezig.