Op eigen initiatief filmen in Turkije

Op eigen kosten en initiatief vertrekken de Amerikaanse Alisa Miller (27) en Nijmeegse Gido Gil (26) naar Izmir. Met eigen ogen zien zij hoe Syrische vluchtelingen zich klaarmaken voor de boottocht naar Griekenland. "Het is noodzaak om dit aan de wereld te laten zien."

Nijmegen - Afgelopen jaar krijgt Gido de uitnodiging om mee te werken aan een uitdagende en maatschappelijk beladen reportage. "Alisa is een fotojournalist uit Philadelphia en nodigde mij uit om mee te reizen naar de Turkse stad. Het idee was aanvankelijk de werkzaamheden van een dokter te documenteren, die de vluchtelingen verzorgde. Helaas werd hij zelf ziek", vertelt de Nijmeegse filmmaker. "We hebben het roer omgegooid en zijn toen de vluchtelingen zelf gaan interviewen en dat leverde een indringende blik op hun zwervende bestaan."

Op 20 december vertoont het tweetal hun documentaire 'Refuge a Human Story' met een bijbehorende expositie in LUX en deze is gratis te bezoeken. Samen bezoeken en bevragen Alisa en Gido tien dagen lang de migranten die Syrië ontvluchtten. De havenstad Izmir is daarbij hun tussenstop. "De vluchtelingen leefden onder erbarmelijke omstandigheden en trokken met grote zakken kleding door de straten. Hier vinden zij de mensensmokkelaars die mogelijk hun overtocht kunnen regelen. Onze aanwezigheid werd niet altijd gewaardeerd, want zo zag een smokkelaar ons als bedreiging voor zijn handel. Terwijl wij bezig waren met een interview op een plein voor een moskee, werden wij weggejaagd door een man. Het was menens, want op een gegeven moment begon hij met een stuk hout te zwaaien. Later zijn wij teruggegaan voor een nieuw interview en toen hij ons weer zag filmen, reed hij zelfs met een scooter in op Alisa."



De verhalen die Gido en Alisa te horen krijgen, zijn schrijnend. Tussen de onmenselijke omstandigheden ervaren zij mooie momenten. "Sommigen betalen tot vijftienhonderd euro voor de overtocht. Eén familie werd door de Turkse politie voor de kust van Griekenland opgepakt en weer teruggebracht naar Izmir. Verloren geld dus. Hun tweede poging was evenmin succesvol. Nadat zij betaalden, is de smokkelaar er met het geld vandoor gegaan. We hebben de familie een paar keer ontmoet en er is een vriendschap ontstaan. Ook al hadden mensen het moeilijk, ze deelden veel met ons. Sommigen gaven ons zelfs een pak melk terwijl zij er zelf maar twee hadden. En dat gebaar raakte ons diep." 'Refuge a Human Story' is op 20 december gratis te bezoeken en begint om 16:45 uur in LUX met een korte introductie. Na de twintig minuten durende film is er gelegenheid om Alisa en Gido te spreken. Meer info: www.refugestory.com/