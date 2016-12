Robots in de Nijmeegse bibliotheek

De Nijmeegse bibliotheken hebben sinds afgelopen week twee nieuwe medewerkers: Bibi en Robin. Twee heel bijzondere medewerkers aangezien het interactieve, menselijke robots zijn. Vrijdag werd dit opvallende tweetal aan het publiek gepresenteerd. Aan wethouder Bert Velthuis en een aantal leerlingen van basisschool de Lanteerne de eer om ze te onthullen.

Nijmegen - "Van oudsher is het de taak van de bibliotheek om jong en oud kennis te laten maken met de nieuwste ontwikkelingen", vertelt manager Wouter van Balveren. "Zo hebben we in het verleden mensen met computers leren werken en hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor VR-brillen en 3D-printers. De nieuwste ontwikkeling die wij nu aan ons publiek presenteren zijn deze twee bijzondere robots."

Bibliotheek Gelderland Zuid is de eerste bibliotheek van Nederland die zulke bijzondere hulpjes in huis heeft gehaald; hulpjes die overigens niet bedoeld zijn om boeken voor je te zoeken - hoe handig dat ook zou zijn - maar meer om mensen kennis te laten maken met programmeren en wat je daarmee allemaal kunt doen. "Hoe moeilijk nu misschien nog voor te stellen, daar zit wel de toekomst. Als bibliotheek zien wij het als onze taak om mensen taalvaardiger te maken en dus ook digitaalvaardiger. In steeds meer beroepen zullen we in de toekomst hulp krijgen van robots en het kunnen programmeren is dan ook een vaardigheid die niemand zal misstaan."

Om deze kennis over te dragen worden bijvoorbeeld workshops met de robots georganiseerd, zowel in al onze vestigingen als op locatie. En van wat er tijdens die workshops zoal te zien en te leren zal zijn, kregen de aanwezigen afgelopen vrijdag alvast een voorproefje: zo was te zien dat de robots aan de hand met je mee kunnen lopen, dat ze kunnen dansen, maar ook een verhaal vertellen en nog veel meer. "Alles wat je er aan programmering instopt, komt er ook weer uit!"

De presentatie van deze twee nieuwe 'biebmedewerkers' viel mooi samen met de herinrichting van de kinder- en jeugdafdeling van Bibliotheek De Mariënburg. "Niet bewust zo gepland, maar wel een perfecte timing om alles tegelijkertijd aan het publiek te kunnen presenteren", meent Margje Milder, manager vestigingen. "De nieuwe kinder- en jeugdafdeling heeft aparte afdelingen per leeftijdscategorie met voor elke groep fijne verblijf- en hangplekjes om je terug te kunnen trekken met een boek of bijvoorbeeld om te leren. Ook kun je experimenteren met de nieuwste digitale snufjes zoals een greenscreen, een interactieve vloer en het educatieve Mindcraft op de Playstation. Kom allemaal gewoon zelf eens kijken!"