Column Sanne Leferink: 25 jaar KissKiss

Studeren, shoppen en stappen. Hoe beleven Nijmeegse jongeren hun stad? De Nijmeegse studente Sanne Leferink (19) vindt wekelijks antwoorden.

Glitter, glamour, een rode loper en hoog bezoek. Het 25 jarig jubileum van KissKiss beloofde een groot spektakel te gaan worden. Sinds ik het feest een aantal jaren geleden ontdekte, heb ik geen editie gemist. Het is zo'n feest waarbij de sfeer altijd goed is en de muziek altijd fout is. Homo, lesbisch, biseksueel, transseksueel, panseksueel, aseksueel, heteroseksueel. Iedereen met een open mind is welkom. Tijdens het jubileum afgelopen weekend, werd er extra groot uitgepakt. We werden ontvangen door een heus welkomstcomité, waarop we onze weg vervolgden over een rode loper. Een eindje verderop was er de mogelijkheid om dit moment te vereeuwigen. Met je hele vriendengroep op de foto. We waren echter met zo'n grote groep, dat we niet samen binnen het plaatje zouden passen. Desondanks was het glamourgehalte goed voelbaar. Als er een formele dresscode was geweest, zou ik gedacht hebben dat we op een eindexamengala waren. Ook op de dansvloer was er sprake van glitter en glamour. Speciaal voor de dragqueens was er een catwalk aangelegd. Alleen van het hoge bezoek was nog geen spoor te bekennen. Plots voelde ik een vlaag van enthousiasme opkomen. Misschien hadden ze koning Willem Alexander wel uitgenodigd voor een glas champagne! Hij was een aantal weken geleden immers ook al bij het COC op bezoek geweest. YMCA van Village People klonk door de speakers. Luidkeels zongen we mee. Plotseling viel het me op dat er vanavond wel heel veel mensen van middelbare leeftijd waren. Wellicht kwamen zij vroeger ook naar elke editie van KissKiss. Nu er een mijlpaal was bereikt, moesten zij de kans natuurlijk wel benutten om weer eens als vanouds te feesten. Koning Willem Alexander liet het nog altijd afweten. Dat maakte het feest er overigens niet minder mooi op. Met een avond vol glitter en glamour, had het 25 jarig jubileum alle verwachtingen overtroffen. Op naar de volgende mijlpaal!