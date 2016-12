Krulletjes van Leo van Stijn: Suut of hertig?

"Ik bin toch nie mesjokke gewurde!" hoorde ik duidelijk. De enige die dat gezegd kon hebben, was een kleine, kordate vrouw in keurige "zondagse jas". Ze keek driftig om zich heen naar de winkels. "Ik wit toch seker, dat da hier die winkel was!" Driftig keek ze om zich heen. Half-luid las ze de namen op de gevels. Toen ze merkte, dat ik haar had gadegeslagen, stopte ze verschrikt. "Surrie, heur. Ik wis toch seker da'k hier had afgesproken. Bij dese winkel." Ze lachte verontschuldigend. "Nie met jou, heur. Ik bin ferkeerd." Dat was een geruststelling voor ons beiden, want dan was ik deze afspraak vergeten.

"Ik kom tegesweurdig nie soe faok ien de stad. Hele tied siek gewist en wa mankemente. Muir je siet wel: 't fehikkel lupt wir. Je wit toch oek da onkruud nie fergit." Haar humor was duidelijk ook niet aangetast.

"Ken goed ruum twee juir geleje sien, da'k hier feur 't letst was. Oek tege de Kerst. Wa is hier feul feranderd. Winkels weg, Plein '44 kon ik gewoon nie meer terug."

We keken licht weemoedig om ons heen. De gevelrijen van vóór de oorlog kenden wij niet, maar ook veel naoorlogse beelden bleken hier verleden tijd.

"Kiek, da's toch lastig as je afspreekt met een kennis. Ik see, da se mien kon fiende feur Peek..." Ze wachtte even. "..En Kloppenburg," voegde ze er nadrukkelijk aan toe. "Ik had erst nog wille afspreke op de "Blauwe Steen". Laot die duir nou nog wél ligge!" We bedachten nog enkele mogelijkheden. "De Hema, op 't huukske fan de Grote Mert. Die blieft. En as je nog effe tied hebt…" Dat hadden we allebei. "Trakteer ik op 'n kupke koffie," klonk het resoluut. "En ik op iets daarbij."

"Wurt 't wa suuts of wa hertigs?" wilde zij weten. Ik had gelezen, dat we van dat lekkers deze week ook in de Stevenskerk konden gaan genieten. "Dan nuir de kerk! Ik bin d'r al so lang nie meer gewist um wa te ete te haole." Ze pauzeerde even. "'t Is duir seker graotis fan de week."