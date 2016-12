Kerst Sprookjesfestijn start dit weekend in Wijchen

Winterkoningin 'Wijcheline' tovert het Gelderse Kasteeldorp Wijchen voor de vierde keer om tot een levend sprookje voor jong en oud. Proef op zaterdag 17 en zondag 18 december de magische sfeer tijdens het Kerst Sprookjesfestijn.

WIJCHEN - Kom schaatsen op de overdekte ijsbaan en geniet van een winters drankje en hapje. Geniet van de levende etalage sprookjesfiguren, verhalenvertellers, kerstengelen, workshops en natuurlijk de duizenden gezellige lichtjes door het hele centrum. Het Kerst Sprookjesfestijn opent op zaterdag 17 december om 18.00 uur met een lichtjestocht van de kerk naar het kasteel. Daar gaat het sprookje van Wijcheline verder.

Winterkoningin Wijcheline nodigt iedereen uit een kijkje in haar prachtige sprookjeskasteel te komen nemen. Ben Clevers, bekend van de aankleding van de prachtige attractie 'Droomvlucht', bezorgt u kippenvel in de wonderschone eetkamer van Wijcheline. Geniet van sfeervolle kerstmuziek. Op zondag is Wijchense finalist Jacques van Ewijk van 'Heel Holland Bakt' bij de Molen met heerlijke zelfgemaakte ambachtelijke kerststollen van Wijchens molenmeel. De straten in het centrum zijn omgetoverd tot 'Winterwonderland', 'White Christmas', 'Het Kabouterlaantje', 'De IJskoude Winterstraat' en de 'Frozenstraat'. Entree en parkeren gratis. Kijk voor meer informatie en het volledige programma op www.kerstsprookjesfestijn.nl