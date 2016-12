leger des heils winkel in nijmegen

Nijmegen krijgt een ReShare Store van het Leger des Heils aan de Lange Hezelstraat 84. Deze opent donderdagavond 22 december officieel de deuren.

De ReShare Store is een tweedehands kledingwinkel met kleine prijzen. Tijdens openingstijden kunnen bezoekers ook kleding doneren. Simon Smedinga, directeur Leger des Heils ReShare: "Het is ook goed voor het milieu, want voor elke kilo katoen wordt 17.000 liter water gebruikt."