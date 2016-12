Verlichte truckoptocht door Nijmeegse binnenstad

Deze winter wordt voor de eerste keer een Verlichte truckoptocht georganiseerd door het centrum van Nijmegen. Op vrijdag 23 december 2016 zullen tientallen trucks de straten van de binnenstad vullen met lampjes en gezelligheid. Het belooft een waar spektakel te worden voor jong en oud.

NIJMEGEN - In samenwerking met Truckersvereniging Millingen en Boldershof zullen op vrijdag 23 december vanaf 19.00 uur de speciaal verlichte trucks hun reis starten vanaf de Voerweg. Vanaf de Voerweg rijden ze door de Hertogstraat, Van Broeckhuysenstraat, Van Welderenstraat, Molenstraat, Eerste Walstraat, Bloemerstraat, Plein 1944, Augustijnenstraat en de Burchtstraat. De trucks zullen waarschijnlijk eindigen op het terrein van Kelfkensbos (voor Museum het Valkhof). Op het eindstation is volop gelegenheid om foto's te maken van de trucks en om vragen te stellen aan de truckers. En natuurlijk kan een selfie met een echte Kerst truck niet ontbreken. Om dit indrukwekkende evenement een mooie kerstgedachte mee te geven mogen kinderen van zorgorganisatie Driestroom meerijden met de truckers. De kinderen en hun vreugde maken een groot onderdeel uit van de beleving. In de periode van 10 december tot en met 8 januari 2017 is het extra gezellig in de stad. In het Winterprogramma zitten onder andere een Santa Run en een sfeervolle lampionnenoptocht door de binnenstad. Meer info op: www.centrumnijmegen.nl.